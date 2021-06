Portal da Queixa com mais 500 reclamações de turismo entre 1 de maio e 17 de junho

Turistas na Praia de Santa Bárbara na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, 15 de junho de 2021. A Região Autonóma dos Açores promove a região como destino de férias seguras com a oferta de testes gratuitos à covid-19. Mais de um ano desde a pandemia da Covid 19, o setor do turismo já nota uma retoma mas que não se assemelha aos anos pré-pandemia. (ACOMPANHA TEXTO DE 17/06/2021) EDUARDO COSTA/LUSA © LUSA

Entre os dias 1 de maio e 17 de junho, chegaram ao Portal da Queixa mais de 500 reclamações dirigidas a áreas de turismo, sendo que a motivação que levou muitos a apresentarem reclamações foram os pedidos de reembolsos. De acordo com o comunicado enviado às redações, "desde ​​​​​​​que terminou o Estado de Emergência em Portugal (início de maio) até ao dia 17 de junho, já foram registadas 524 queixas na plataforma".

Sendo que, "ao analisar o setor por categoria, foi possível apurar que 246 reclamações (47%) estão relacionadas com as agências e sites para reservas de viagens, 192 reclamações (37%) são dirigidas às companhias aéreas. No que se refere a estadias, estas geraram um total de 62 reclamações (12%)".

No que diz respeito às companhias aéreas, o Portal da Queixa explica que as principais razões que levaram a reclamações foram pedidos de reembolso (59%) seguido pedido devido à perda de viagens. Entre as transportadoras, o maior volume de queixas foi em relação à TAP - com 95 reclamações - seguida pela Ryanair com 27 reclamações e pela easyjet com 13 queixas.

"Há casos de consumidores a reportarem que não foi possível o embarque porque a documentação relativa ao teste Covid-19, não continha a informação que a empresa achava necessária (...). As três companhias aéreas apresentam um baixo índice de satisfação no Portal da Queixa, parâmetro que avalia a performance da marca ao gerar uma pontuação com base na resposta, tratamento e resolução da marca à reclamação do cliente", pode ler-se no comunicado.

Quanto às agências de viagem e plataformas online de reservas de viagens, diz o Portal da Queixa, a maioria das reclamações está associada também a pedidos de reembolso por cancelamentos de reservas devido à pandemia (57% das queixas) e a falha na resposta e apoio por parte das marcas (17%).

"Nesta categoria, o maior volume de reclamações pertence à eDreams, com 109 queixas do total registado no período em análise. Segue-se a Rumbo, com 43 reclamações, a Mytrip.com com 19 queixas e a Travelgenio, com 14 queixas. Estas quatro entidades também registam um baixo índice de satisfação, com pontuações abaixo dos 40 pontos (em 100)", nota o Portal da Queixa.

No que se refere a estadias - o que engloba cadeias hoteleiras, hotéis, pousadas, turismo rural, clubes de férias até guias e passeios turísticos - os pedidos de reembolso são também o principal motivo que levou os consumidores a reclamar. "O segundo motivo mais apontado são as burlas (29%) e, em terceiro, as más condições (21%). No período em análise, o Booking lidera as reclamações, seguindo-se a Airbnd e a Stayforlong", remata.