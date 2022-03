Portal da Queixa: mais de 55% dos consumidores já foi alvo de tentativa de cibercrime

Mais de metade dos consumidores já foi alvo de tentativa de burla online e 33% foi vítima de um cibercrime © DR

O estudo "segurança online", realizado no âmbito do Dia Mundial do Consumidor que se assinala a 15 de março, refere que mais de metade dos consumidores foi alvo de tentativa de burla online, sendo que mais de 30% foi vítima de cibercrime. O estudo realizou-se online com 1 564 inquiridos com idades entre os 18 e mais de 65 anos.

Os resultados do estudo revelam que 55,2% dos inquiridos afirmam ter sido alvo de uma tentativa de burla online e 33,6% admite já ter sido vítima de cibercrime, afirma o Portal da Queixa em comunicado.

Os ataques informáticos e os casos de burlas online estão a ser cada vez mais frequentes e a tendência é aumentarem, afirma o Portal da Queixa. Nos últimos quatro meses, Portugal recebeu mais de 100 mil ameaças de ataques informáticos, avança o portal.

Dados do estudo

Saberão os consumidores reconhecer os principais tipos de ataques informáticos? E reconhecer uma situação de risco e o que devem fazer para a evitar?

Na questão "sabe identificar uma burla/esquema fraudulento?", 29% dos inquiridos respondem que "não". E, apesar 71% dos consumidores indicar que sabe identificar uma burla/esquema fraudulento, a análise às respostas sobre "quais os esquemas fraudulentos que conhece?" mostra um desconhecimento sobre o assunto. A maioria diz conhecer esquemas de burla por SMS e emails fraudulentos (87%) e de phishing (81,7%). Em relação aos sistemas de pagamentos eletrónicos (MB Way, Revolut, etc.) 58,6% dos inquiridos afirmam conhecer.

As falhas são observadas em ataques informáticos como ransomware (43,2%), roubo da conta de WhatsApp (19,8%), SIM card swap (14,2%), Pharming (7%) e Shoulder surfing , com 6,1% a admitir conhecer estes esquemas.

Os resultados correspondentes à questão "que cuidados tem para garantir mais segurança online?" indicam que as medidas adotadas pelos portugueses ainda são poucas e pouco seguras, sendo que 43,4% dos inquiridos admitem utilizar redes seguras e 49,9% afirma aceder a sites seguros.

Apenas 23,6% dos consumidores dizem utilizar VPN, 27,6% admite guardar as passwords num gestor próprio e 36,4% dos inquiridos altera as palavras-passe regularmente.

No local de trabalho, 26,9% dos inquiridos respondem que "não existem" medidas de segurança online, constatando o estudo que a utilização de um programa antivírus atualizado foi a principal resposta obtida (82,3%). A nível de segurança online empresarial, é necessário tomar mais medidas, mas existe o uso de VPN, tendo reunido 43,6% das respostas dos consumidores, utilização de gestor de passwords (32,2%) e a obrigatoriedade de autenticação por dois passos foi referida como medida por 39,3%.

O Portal da Queixa, a partir das reclamações que recebe, tem vindo a alertar os consumidores para vários casos de cibercrimes, como tentativas de burla online, ataques informáticos ou situações de phishing diferentes setores.

O fundador do Portal da Queixa e embaixador da Comissão Europeia para os Direitos do Consumidor, Pedro Lourenço, alerta que "este estudo só vem comprovar o que temos vindo a reforçar ultimamente: há uma iliteracia digital que é preciso colmatar com informação e conteúdo fidedigno, que ajude os consumidores neste campo. É importante denunciar sempre os casos, pois só a partilha pública dessas experiências permite alertar outros consumidores, marcas e entidades, mobilizando-se a sociedade do problema, para a solução".