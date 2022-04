Portal da Queixa recebeu mais de 1600 reclamações direcionadas ao IMT © DR

O Portal da Queixa está a receber várias reclamações referentes ao IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) e as principais são direcionadas à dificuldade na troca da carta de condução, mas há mais. De acordo com o Portal, o número de reclamações duplicou no primeiro trimestre deste ano, comparativamente ao período homólogo, tendo o Portal recebido mais de 1600 reclamações.

Os vários motivos de insatisfação reportados pelos consumidores e direcionados ao IMT são relativos a "problemas e atrasos com a troca das cartas de condução, o mau funcionamento do serviço de atendimento ao cliente do instituto, a incapacidade de resposta e solução e as dificuldades no funcionamento do portal", revela entidade em comunicado.

A dificuldade nas trocas das cartas está a gerar 53% do total das queixas e uma acentuada subida de 76% face ao ano anterior. Desta percentagem, 20% são referentes a problemas com a troca da carta de condução estrangeira.

Em abril deste ano, a curva de crescimento referente às reclamações continua a aumentar e, nas últimas três semanas de abril, o Portal da Queixa já recebeu cerca de 473 queixas, o que representa um aumento de 45% face a 2021 (tendo no ano anterior registado 325 reclamações, no mesmo período), lê-se na nota.

Em 2022, assiste-se a uma duplicação do número de reclamações, que se traduz num aumento de 106%, comparativamente com o primeiro trimestre de 2021, quando se registaram 800 queixas.