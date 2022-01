Portal da Queixa recebeu mais de 173 mil reclamações em 2021, mais 7% do que em 2020

Os empresários da restauração de São Miguel, nos Açores, estão a ter um "novo renascer" devido ao turismo e reconhecem que as novas medidas de controlo da covid-19 vão "ajudar" a dar resposta à "enorme procura, Ilha de São Miguel, ePonta Delgada, Açores, 10 de agosto de 2021. A partir das 00:00 de segunda-feira entraram em vigor as novas medidas de combate à pandemia da covid-19 na região. Assim, nas ilhas de baixo risco, São Miguel e Terceira (onde as regras são menos flexíveis), os estabelecimentos de bebidas e discotecas já podem reabrir e os restaurantes podem ter um máximo de oito pessoas por mesa (salvo se do mesmo agregado familiar) e funcionar até três quartos da lotação, sem qualquer limitação de horário (antes estavam a encerrar até às 23:00). (ACOMPANHA TEXTO) EDUARDO COSTA/LUSA

