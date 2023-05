Portefólio Land Bank do Novo Banco com 90 propostas de interesse

© PAULO SPRANGER / Global Imagens

O portefólio Land Bank, do Novo Banco, que inclui terrenos e projetos na área residencial e turística, já recebeu mais de 90 manifestações de interesse, prevendo-se que a transação esteja concluída no final deste ano, segundo um comunicado.

Numa nota, CBRE e JLL, as consultoras que estão a assessorar este processo, indicam que os mais de 90 potenciais investidores são na maioria internacionais, alguns dos quais suportados por entidades locais que atuam enquanto parceiros de capital e futuros gestores do desenvolvimento dos vários projetos.

Este portefólio constitui, segundo as empresas, uma oportunidade "para criar uma das maiores plataformas de investimento para promoção imobiliária residencial e turística em Portugal, que representa a aquisição de aproximadamente 400.000 metros quadrados e um volume potencial de vendas de 2 mil milhões de euros".

Segundo o comunicado, "com forte presença no centro de Lisboa (terreno Amoreiras e Olivais) e zonas 'prime' no Algarve (Lagoa e Portimão), o portefólio compreende atualmente quatro terrenos e todos os projetos estão em avançado estado de licenciamento para diferentes tipos de uso".

No comunicado, a consultoras indicaram ainda que a escala do projeto permite atrair investidores com uma visão de longo prazo para o mercado português, fazendo desta "uma rara oportunidade no mercado nacional, com um ticket de entrada de aproximadamente 365 milhões de euros".

Sendo uma plataforma para desenvolvimento de construção nova em larga escala, segundo a mesma fonte, os ativos já se encontram num estado avançado de licenciamento urbanístico.

Por fim, de acordo com o calendário da venda, o processo de ofertas não vinculativas deverá terminar em meados de junho, sendo a conclusão da transação prevista para o final do ano.