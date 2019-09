Portela+Montijo. Deputados ouvem Quercus, Zero e ANA

Numa altura em que já é conhecido o resultado do Estudo de Impacto Ambiental ao projeto de abertura do Montijo a voos civis (EIA) a Comissão de Economia, Inovação e Obras públicas ouve a Quercus e a Associação ZERO que levarão a público as suas dúvidas relativamente ao impacto que esta infraestrutura poderá ter na avifauna.

Às 11h00 será a Agência Portuguesa do Ambiente a ser chamada pelos deputados e, por fim, às 15h00 a Comissão Executiva da ANA deverá dar a sua perspetiva sobre a extensão da Portela, que permitirá aumentar o número de passageiros de Lisboa para 50 milhões. Atualmente contam-se 38 movimentos, com o Montijo passará a haver 72 movimentos.