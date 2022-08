Portgás serve 400 mil consumidores ao fim de 25 anos de atividade

A Portgás anunciou esta segunda-feira ter alcançado o marco dos 400 mil clientes, no final de julho. A distribuidora de gás detida pela REN - Redes Energéticas Nacionais completa este ano 25 anos de atividade.

Em comunicado, a Portgás sublinha que "este é um marco importante na atividade da empresa, distribuidora de gás natural em 29 concelhos nos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo. A empresa diz ser "a maior distribuidora em extensão de rede", atualmente, detendo "mais de 25% do total de clientes do país, cujo consumo representa cerca de 30% do gás distribuído a nível nacional".

"Desde 2018, a Portgás ligou, em média, cerca de 12 mil clientes por ano à sua rede", reivindica a empresa da REN. A rede da Portgás "tem já mais de 5 mil quilómetros de extensão" e "distribui mais de 7 TWh (terawatt-hora) de energia por ano".

Criada em 1988, a Portgás só iniciou as obras para a criação da rede primária de distribuição em 1994. Passados 15 anos, atinge a marca dos 200 mil clientes e, em outubro de 2017, é adquirida pela REN ao grupo EDP. Na altura, a Portgás chegou a ser avaliada em 500 milhões de euros.