Porto Business School lança cinco programas online que permitem aos alunos aprender ao seu ritmo

A escola de negócios Porto Business School © DR

A Porto Business School estreia esta segunda-feira um novo segmento de formação, com o lançamento de cinco programas online totalmente assíncronos, isto é, que permitem ao aluno aprender ao seu ritmo. Operações, Gestão e Estratégia, Contabilidade, Internacionalização e Levantamento de Capital são as áreas de conhecimento dos cursos em causa, desenhados para quem procura adquirir ou atualizar conhecimentos em determinados campos, como jovens em início de carreira ou profissionais que desejam experimentar uma mudança.

Cada programa tem uma duração de cerca de 15 horas e encontra-se dividido por módulos, compostos por um conjunto de vídeos em português e leituras sobre os diversos temas abordados. Segundo explica a instituição, os estudantes têm acesso às matérias e palestras a qualquer altura do dia, podendo usufruir assim da "flexibilidade da educação digital" e conciliar os compromissos que, muitas das vezes, limitam a escolha por programas presenciais ou interativos. Todas as formações são lecionados por docentes da Porto Business School.

"Vivemos num mundo em transformação e disrupção, marcado por um novo paradigma de diferentes modelos de trabalho, remotos e híbridos, a par do forte crescimento do nomadismo digital. Neste contexto, os novos programas permitem estudar nos horários que forem mais convenientes, a partir de qualquer lugar do mundo, tornando possível equilibrar o trabalho e a vida pessoal de forma eficaz", resume Patrícia Teixeira Lopes, vice dean da escola de negócios, citada em comunicado.