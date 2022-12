Porto de Lisboa alvo de ataque informático sem compromisso das operações

© Pixabay

O Porto de Lisboa foi "alvo de um ataque informático" no domingo, mas o crime "não comprometeu a atividade operacional", anunciou esta segunda-feira a administração.

Segundo um comunicado da empresa, foram "rapidamente ativados todos os protocolos de segurança e medidas de resposta previstas para este tipo de ocorrências", estando a situação a ser acompanhada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e pela Polícia Judiciária.

"A Administração do Porto de Lisboa (APL) está a trabalhar em permanência e estreita articulação com todas as entidades competentes, no sentido de garantir a segurança dos sistemas e respetivos dados", é referido na nota.