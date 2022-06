Porto de Lisboa assegura 70% das cargas nacionais de produtos agroalimentares

Porto de Lisboa assegura 70% das cargas nacionais © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Junho, 2022 • 18:11

O Porto de Lisboa é o porto nacional que mais produtos agroalimentares movimenta, ao assegurar mais de 70% das cargas nacionais. Só em 2021 registou a deslocação de um total de 4,4 milhões de toneladas de granéis sólidos, mas é necessário aumentar a sua capacidade de armazenagem e apostar nos transportes ferroviário e fluvial de forma a incrementar a sua competitividade e sustentabilidade, no que à movimentação de cargas agroalimentares diz respeito.

Esta conclusão saiu da conferência sobre o "Mercado Agroalimentar no Porto de Lisboa" integrada no ciclo de Encontros do Porto, que se realizou na quinta-feira, em Lisboa.

Em comunicado, o Porto de Lisboa, explica que durante o evento, o secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, garantiu que o abastecimento de produtos agroalimentares ao mercado nacional está garantido e sublinhou, ainda, o crescimento das exportações do setor reforçando a importância da atividade portuária.

O administrador do Porto de Lisboa, José Castel-Branco, realçou a necessidade da modernização das estruturas portuárias nacionais, apelando à estabilidade das suas concessões, numa perspetiva de futuro.

Por seu turno, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, reafirmou o compromisso do setor portuário e em particular do Porto de Lisboa "em assegurar a normalidade da prestação deste serviço à comunidade, reforçando a exigência futura de novos investimentos no contexto das concessões a lançar a partir de 2025", refere o mesmo comunicado.

O governante sublinhou que no contexto atual há que trabalhar com os meios disponíveis de forma a melhorar a eficiência daquela estrutura portuária. Para tal é necessário contar com o esforço e com o empenho "dos concessionários e da generalidade dos agentes e operadores da comunidade portuária de Lisboa".