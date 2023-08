Porto de Lisboa cresce 6,3% no primeiro semestre e movimenta 5,5 milhões de toneladas

© Gerardo Santos / Global Imagens

O porto de Lisboa movimentou, nos primeiros seis meses deste ano, 5,5 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% em relação a igual período do ano passado, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o porto de Lisboa, a "melhoria no desempenho dos vários segmentos durante este período justifica o crescimento verificado", destacando a "carga contentorizada, granéis líquidos e granéis sólidos, bem como o aumento do número de navios".

Na mesma nota, a entidade indicou que, "no primeiro semestre de 2023, um dos destaques vai para o crescimento em 10% de navios que escalaram o porto de Lisboa: 1086, dos quais 827 de carga", sendo que "este número representa um aumento de 97 navios comparando com o mesmo período do ano anterior".

O porto da capital destaca ainda "o crescimento dos granéis sólidos e líquidos, com um aumento de 5% e 18,2%, respetivamente, face aos primeiros seis meses de 2022", sendo que "nos sólidos foram alcançadas as 2.594.909 toneladas no primeiro semestre do ano, enquanto nos líquidos se atingiram as 742.840 toneladas".

Paralelamente, o crescimento registado nos granéis líquidos "está relacionado com o bom desempenho do Terminal de Líquidos do Barreiro -- Alkion -- que passou a movimentar mais carga para Espanha, principalmente amoníaco", garantiu.

Por outro lado, entre janeiro e junho deste ano, "a carga contentorizada atingiu 1,6 milhões de toneladas, um valor que representa um crescimento de mais 7,4%, face ao período homólogo", indicou o porto de Lisboa, salientando "o crescimento do Terminal de Contentores de Alcântara -- Yilport Liscont -- em 21%, sendo que as exportações efetuadas através do mesmo, quando comparadas com o período homólogo cresceram 18%, e as importações 29%".