Mercan soma investimento de 49 milhões de euros no Porto com abertura de terceiro hotel

A Mercan Properties acaba de inaugurar o terceiro hotel na cidade do Porto. O Fontinha Porto, Trademark Collection by Wyndham abriu portas esta semana depois de um investimento de 14 milhões de euros.

Este é o segundo hotel do grupo canadiano a abrir no espaço de três semanas. Recentemente juntou-se também ao portefólio da Mercan o Sé Catedral Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton, num investimento de 23,8 milhões de euros. A estreia na Invicta aconteceu em 2021 com a inauguração do primeiro hotel, o Hotel Casa da Companhia, orçado em 11,2 milhões de euros. No total, o grupo soma já um investimento de 49 milhões de euros no Porto.

"Abrir as portas do Fontinha Porto, Trademark Collection by Wyndham é o reflexo da confiança que temos no potencial do turismo em Portugal. Estamos conscientes da importância que estes projetos têm na criação de emprego, com 80 postos de trabalho durante a construção e 16 novos postos de trabalho para gestão, funcionamento do hotel, e nas atividades ligadas ao turismo da cidade.", explica em comunicado Jordi Vilanova, presidente da Mercan Properties.

O quatro estrelas nasceu no centro histórico da cidade do Porto, entre a Rua da Fontinha e a Rua de Santa Catarina, e resulta de um projeto de reabilitação de um antigo edifício. O empreendimento com seis pisos oferece agora 49 quartos com áreas entre os 21 e os 34 metros quadrados.O objetivo do grupo canadiano, que opera em Portugal desde 2015, é atingir os mil milhões de euros em investimento até 2023 que resultará na criação direta de dois mil postos de trabalho.