Porto será capital do empreendedorismo universitário com apoio da Fundação Santander Portugal

14 Julho, 2022

A cidade do Porto vai receber este domingo e até 5 de agosto a nova edição da European Innovation Academy (EIA Porto 2022), que este ano vai trazer oradores de Silicon Valley, um dos principais centros de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. A EIA conta com o apoio da Fundação Santander Portugal e irá ainda ter 100 mentores de renome nacional e internacional, com oradores representantes de empresas como o TikTok, a Amazon ou o Spotify, entre outros.

Entre os dias 27 e 29 de julho, realiza-se a fase final do Santander X EIA Epix Program, contando com 175 alunos, distribuídos por 89 equipas, participantes do Santander X Explorer, um programa de aceleração de ideias, de nove semanas, com a vertente de marketing, que termina em Portugal. De acordo com a Fundação Santander Portugal, estes estudantes internacionais vão estar também na Porto Startup Expo, o que significa que, no total, a EIA Porto 2022 trará a esse evento um total de 625 pessoas.

Destaque também para a a 1.ª Global Entrepreneurship Education Summit (GEES), uma cimeira com representantes das 120 universidades participantes, que se realiza a 28 e 29 de julho, focando-se no ensino do empreendedorismo universitário a nível internacional. A Universidade de Berkeley é a principal parceira da GEES.

Porto acolhe a EIA até 2027, depois de cinco anos em Cascais. "Um total de 550 estudantes, de 120 universidades de todo o mundo, vão aprender a criar a sua própria startup com profissionais como Danielle D"Agostaro, Principal Partner da WV Ventures, mas também Tiffine Wang, Partner da MS&AD Ventures, ou Monica Dinculescu, Engenheira Sénior de Software, que passou pela Google", explica em comunicado a Fundação.

"Os estudantes vão desenvolver protótipos, angariar clientes e realizar um pitch para captar investimento, aproveitando para trabalhar com nomes como Daniel Vila Boa, CEO da Chilltime e Head of Mentors na EIA Porto 2022, Reagan Fry, Product Lead da plataforma Tik Tok ou Joselyn Jang, Senior Product Manager da Amazon, entre outros."

Além da Fundação Santander Portugal, a Universidade do Porto, a Beta-i, a Câmara Municipal do Porto, a Google, a Universidade de Berkeley e a Universidade de Stanford são os principais parceiros desta academia internacional.