Porto Tech Hub requalifica licenciados para a área de TI

Luís Silva é o presidente da Porto Tech Hub, associação que reúne 34 empresas do Norte. © Pedro Correia/Global Imagens

A Porto Tech Hub, associação empresarial focada na promoção da Invicta como centro tecnológico de excelência, e o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) decidiram apostar na formação de profissionais especializados em testagem automatizada de programas e aplicações tecnológicas, após terem detetado carência destas competências no mercado laboral. As duas entidades criaram a pós-graduação SWitCH Quality Assurance e abriram a porta a todos os licenciados, independentemente da área de conhecimento. O curso arranca a 27 de fevereiro em regime pós-laboral e, para já, tem 27 vagas em aberto.

Segundo Luís Silva, presidente do Porto Tech Hub, "as empresas têm muita falta deste tipo de recursos profissionais", que realizem testes automáticos, que são mais rápidos e precisos do que os manuais. Aliás, o curso está também aberto a pessoas que trabalham em testes manuais e que querem obter conhecimento para realizar testagem automatizada e, dessa forma, evoluir na carreira. Uma das particularidades da pós-graduação é que está aberta a pessoas com ou sem formação em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), requalificando recursos para o mercado de trabalho em Tecnologias de Informação (TI). Para Luís Silva, esta abertura é uma mais-valia. "Ao virem de outras áreas de formação, olham os problemas de outra forma" e essa abordagem é positiva para as empresas, diz.

A taxa de empregabilidade é elevada, garante o presidente da Porto Tech Hub, mas lembra que "a requalificação não é fácil, requer motivação e resiliência". Não é só marcar presença nas aulas - das 18h30 às 22 horas, 16 horas por semana, num total de 32 semanas -, "é necessário esforço e trabalho", sublinha. Garantia de saída profissional é o facto de o programa desta pós-graduação ter sido discutido com as empresas que integram a Porto Tech Hub e planeado pelo ISEP "como resposta efetiva ao mercado". O curso, que tem uma propina associada de 3200 euros (há possibilidade de financiamento bancário), é ministrado por professores do corpo docente da área de Engenharia Informática do ISEP.

Segundo Luís Silva, os cursos da Porto Tech Hub "são muito disputados" e se houver muitos candidatos é possível abrir mais do que uma turma. Certo é que a associação tem ambição de lançar novas edições do SWitCH Quality Assurance. Para esta primeira pós-graduação na área dos testes de qualidade as candidaturas terminam já a 15 de janeiro. Luís Silva lembra que a triagem dos candidatos está a cargo de uma entidade externa, a AkaPeople.

Em maio, a Porto Tech Hub vai abrir as inscrições para a sétima edição do SWitCH, programa formativo de requalificação profissional para o setor das TI, também disponível para licenciados de todas as áreas. De acordo com Luís Silva, já passaram por estes cursos mais de 300 pessoas, sendo que a taxa de empregabilidade atinge os 92%. Para facilitar o acesso ao mercado de trabalho, é dada aos alunos a possibilidade de realizar um estágio remunerado em meio empresarial. São nove meses para aplicação dos conhecimentos em empresas tecnológicas, com um salário bruto de 1050 euros.

A Porto Tech Hub foi constituída em 2015 por ação da Critical Software, Blip e Farfetch. Hoje, a associação sem fins lucrativos reúne 34 empresas tecnológicas do Norte, que procuram desenvolver o ecossistema tecnológico da região através da partilha de conhecimento e informação. O grande evento da Porto Tech Hub é a realização anual de uma conferência internacional sobre tecnologia.