Porto Tonic vem ajudar a "desmitificar a complexidade" do vinho do Porto

O Porto Tónico tem evoluído para uma série de cocktails diferenciados a partir do vinho do Porto e da água tónica, sendo das bebidas mais apreciadas e procuradas © Pedro Kirilos / global Imagens

A inovação é um processo difícil e demorado e os vinhos não são exceção. Há anos que as empresas vinham pedindo a possibilidade de engarrafar - ou enlatar, uma aposta mais recente do setor vitivinícola nacional - o Porto Tónico, o cocktail que combina uma parte de vinho do Porto branco com duas partes de água tónica, mas só agora receberam luz verde do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP). Gilberto Igrejas, presidente da instituição, fala numa vontade de "dinamizar o Porto Tónico" que constitui, também, uma forma de "desmistificar a complexidade do vinho do Porto", uma crítica de que o setor é alvo com frequência.

A Quinta da Boeira foi a primeira empresa a anunciar o lançamento de um Porto Tónico, mas em garrafa. Um projeto apresentado ao IVDP há quase um ano e que, espera a empresa, venha a contribuir para um aumento de 10% das suas vendas. Avança para todos os mercados em que opera, incluindo a Dinamarca, EUA, Canadá e China. "Este novo produto representa mais uma fonte de rendimento para os lavradores durienses e um reforço do posicionamento do Vinho do Porto noutros segmentos. Acreditamos que o mercado e os consumidores vão apreciar esta inovação do Vinho do Porto e o setor vai conseguir chegar a públicos mais jovens e apreciadores de novas formas de consumo", afirma Albino Jorge, sócio da Quinta da Boeira.

Entretanto, já a Taylor's, a Cockburn's e a Offley anunciaram lançamentos similares, mas em lata. Ao Dinheiro Vivo, o presidente do IVDP recusa falar em projetos individuais, sublinhando, apenas, que a instituição deu luz verde "a todas as empresas que estavam em condições de cumprir os regulamentos" definidos para o Porto Tónic, seja ao nível dos rótulos, seja das amostras recolhidas.

Sobre este novo produto, que é feito à base de vinho do Porto e, por isso, tem que responder às especificações da Denominação de Origem, Gilberto Igrejas admite que surge na sequência da estratégia definida em 2020 de aproximação a um público mais jovem.

"Queremos dar a conhecer melhor o vinho do Porto, que é mal conhecido nas camadas mais jovens, sempre num quadro de um consumo moderado e responsável", explica este responsável. Gilberto Igrejas sublinha, ainda, que a dinamização do Porto Tónico é, também, de ajudar a "desmistificar a complexidade do vinho do Porto".

O processo contou com a aprovação do Conselho Interprofissional do IVDP, embora se trate apenas de uma bebida à base de vinho do Porto e não de uma nova categoria. António Saraiva, presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto e representante do comércio no Conselho Interprofissional, reconhece que, a princípio, a ideia "chocou um bocadinho" o setor, mas que foi entendido que poderia ser útil para "aportar valor", já que "é mais vinho do Porto que a região vai vender". Claro ficou sempre que o processo de desenvolvimento e controlo teria de estar sempre sob a alçada do IVDP. "Somos favoráveis a tudo o que ajude a promover a venda de Vinho do Porto, desde que devidamente controlado pelo Instituto", sublinha.