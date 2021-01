Porto x Benfica. Durante três dias custos de envio na Dott são por conta da Betclic

Aveiro, 23/12/2020 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio Municipal de Aveiro na final da Super Taça Cândido de Oliveira 2020. Matheus Uribe ; Gilberto (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Durante três dias os custos de envio de compras feitas no marketplace Dott são suportadas pela Betclic. A ação de portes de envio patrocinados com o site de apostas desportivas arranca esta sexta-feira, no dia do clássico entre as equipas do FC Porto e do Benfica, e prolonga-se até domingo. Os portes gratuitos aplicam-se a compras de qualquer valor.

É a segunda vez que o marketplace, resultante de uma joint-venture entre a Sonae e os CTT, tem uma ação de portes de envio patrocinados, depois de na Black Friday, 27 de novembro, os portes de envio terem sido por conta da Unilabs, empresa de diagnóstico clínico.

Desta vez, o patrocínio estende-se a três dias, prolongando-se até domingo. A ação prevê ainda que os 150 primeiros clientes a registarem-se no site da Betclic através de uma compra no Dott terão uma oferta de um Gift Dott no valor de 10 euros, a descontar em qualquer compra no Dott a partir do dia 1 de fevereiro. "O Gift Dott será enviado pela Betclic por e-mail no dia 1 de fevereiro de 2021 e poderá ser usado até 31 de março 2021", informa o marketplace.

A ação, pensada para assinalar o Clássico, coincide com o início do confinamento geral, que determinou fecho do retalho, com as lojas a terem como opção de venda o canal de venda online ou o sistema de click and collect (com os clientes a fazerem a recolha da compra).

"Tivemos um número crescente de inscrições desde o início do mês, que aumentou bastante na última semana. Embora ainda a aguardar as diretrizes do Governo, os vendedores já esperavam um novo confinamento, por isso quem ainda não estava preparado já começou esse processo. Acreditamos que estes números continuarão a crescer nas próximas semanas", adianta Tiago Guerra, head of sales do Dott, quando questionado sobre se o marketplace estava a registar maior volume de pedidos de adesão depois de ser conhecido, no final da semana passada, que o país ia entrar em novo confinamento.

"Continuamos também a ter, cada vez mais adesão por parte das Associações e Câmaras Municipais para realizar Feira Digitais, algo que temos feito com bastante sucesso, como foi o caso da Festa da Castanha, da Capital do Chícharo, da Feira do Livro de Braga ou da Feira dos Vinhos do Alentejo", acrescenta.

No primeiro confinamento, o marketplace registou um crescimento significativo de adesões de novos lojistas, bem como de vendas, tendo logo em outubro atingido os objetivos previstos para 2020.

"Ainda não temos uma estimativa do aumento que vamos ter neste confinamento, embora estejamos à espera de um número um pouco abaixo comparativamente ao primeiro confinamento, sobretudo na categoria de Supermercado. As pessoas já sabem o que as espera e a forma como podem comprar e acreditamos que os supermercados também já se prepararam para dar resposta ao aumento de pedidos online, o que não aconteceu no primeiro confinamento", comenta Tiago Guerra.

"Esperamos um aumento das vendas online, mas não necessariamente nas mesmas categorias ou com o mesmo frenesim. No 1º confinamento tivemos um aumento muito significativo de vendas em máscaras, álcool gel, etc. Hoje, o acesso a esses produtos é mais fácil e não há escassez como aconteceu na primavera de 2020. No primeiro confinamento, sentimos também um aumento em material escolar e brinquedos, para entreter as crianças que estavam em casa, agora as escolas ficam abertas", continua.

"Com o fecho do retalho físico, espera-se um aumento das vendas no geral das categorias, especialmente nas categorias de Casa e Jardim, Eletrodomésticos e Supermercado, dado que é expectável que se mantenha o investimento no conforto em casa (onde as pessoas passam cada vez mais tempo). As iniciativas que temos promovido com sponsored shipping, o crescente número de vendedores que oferecem os envios dos seus produtos e a época de saldos vão, naturalmente, sustentar este aumento", diz.