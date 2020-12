Portugal acima da média europeia no consumo de energias renováveis

Central solar © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Dezembro, 2020 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o gabinete estatístico da UE, Portugal está no sétimo lugar da tabela dos países com maior quota de energia proveniente de fontes renováveis, com a Suécia em primeiro lugar (56,4%), seguida da Finlândia (43,1%), Letónia (41,0%), Dinamarca (37,2%) e Áustria (33,6%).

No fundo da lista estão o Luxemburgo (7,0%), Malta (8,5%), a Holanda (8,8%) e a Bélgica (9,9%).

Considerando os objetivos nacionais traçados para 2020, 14 Estados-membros já os ultrapassaram e seis estão perto de os atingir: Portugal, Áustria e Hungria (todos a 0,4 pontos percentuais da respetiva meta), a Alemanha (0,6 pontos), Malta (1,5 pontos) e Espanha (1,6 pontos percentuais).

Os Estados-membros que, em 2019, estavam mais longe de chegar aos seus objetivos de peso de energia proveniente de fontes renováveis são a França (a 5,8 pontos percentuais da meta nacional), a Holanda (5,2 pontos), a Irlanda e o Luxemburgo (4,0 pontos cada).