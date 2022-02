Portugal ainda tem 13 candidatos a astronautas na corrida à Agência Espacial Europeia

Astronautas a bordo da Crew-2 © NASA

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2022 • 10:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São 13 os portugueses candidatos a astronautas que permanecem na corrida ao programa da Agência Espacial Europeia (ESA). Estes portugueses - 10 homens e três mulheres - foram selecionados entre 320 candidatos nacionais e ambicionam fazer parte do primeiro grupo de astronautas europeus que "poderão viajar até à lua", refere a Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space.

Os 13 portugueses (4% do total inicial) escolhidos para a segunda fase representam 1% dos candidatos europeus ainda na corrida, num total de 1361.

Estes aspirantes a astronautas já realizaram os testes de desempenho psicológico que são a primeira etapa da segunda fase do processo de seleção. Se as avaliações forem favoráveis, irão realizar até ao final de maio, um conjunto de entrevistas psicológicas e testes de grupo. Seguem-se os exames médicos e, em setembro, as entrevistas de recrutamento. O resultado do processo de seleção será conhecido no último trimestre de 2022.

Hugo Costa, diretor da Agência Espacial Europeia - Portugal Space, refere que, com a seleção destes 13 candidatos, o sonho de existir um astronauta português continua de pé. "Até porque este processo contempla duas linhas possíveis para se ser astronauta, o Astronauta de Carreira e o Astronauta de reserva", alegra-se aquele responsável.

Segundo Hugo Costa o número de candidatos duplicou desde 2008, que foi quando a ESA levou a cabo o último concurso de seleção. "É um reflexo da aposta que Portugal tem vindo a fazer nas atividades espaciais, mas também do esforço e qualidade da academia portuguesa, de onde têm saído jovens preparados e entusiasmados para construírem o seu futuro no setor espacial", frisa

No total, a ESA recebeu 22.523 candidaturas válidas de cidadãos europeus, sendo que apenas 5,8% dos candidatos foram convidados para a segunda fase (1.361).

O processo de seleção de astronautas da ESA, que acontece pela primeira vez desde 2008, também foi o primeiro a incluir vagas para candidatos com alguma deficiência física. A Agência recebeu um total de 287 candidaturas a parastronautas, dos quais quatro foram portugueses. Este projeto piloto dará́ oportunidade de seguir uma carreira de astronauta a uma parte da sociedade que foi até agora excluída do voo espacial. A ESA pretende mostrar que de dentro da organização existem várias oportunidades de trabalho e tem como objetivo recrutar cerca de 100 pessoas anualmente durante a próxima década. Já esta mês e lançou uma nova edição do programa de estágios para recém graduados.