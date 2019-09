Portugal capta mais 7% de turistas até julho

Mais hóspedes e mais dormidas. Nos primeiros sete meses deste ano, a hotelaria e outros alojamentos registaram um crescimento tanto no número de hóspedes como de dormidas. Foram 14,9 milhões de hóspedes que passaram pelas unidades de alojamento nacionais – mais 7,2% que de janeiro a julho do ano passado. Destes quase 15 milhões de pessoas, mais de nove milhões são turistas estrangeiros, de acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 16 de setembro pelo INE. Quanto às dormidas, registou-se uma subida de 4,2% até julho, para um total 38,7 milhões. Os turistas de fora do país foram os que mais pernoitaram na hotelaria e outros alojamentos.

Olhando apenas para o mês de julho, o número de hóspedes aumentou 5,4% face ao período homólogo para mais de 2,8 milhões de pessoas, das quais 1,7 milhões eram não residentes. As dormidas subiram mas apenas 2,2% face ao período homólogo para 8,1 milhões.

Britânicos crescem

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal. Nos primeiros sete meses do ano, estiveram em Portugal 1,2 milhões de hóspedes desta nacionalidade, mais 68 mil que no mesmo período de 2018, ano em que a concorrência do norte de África e a desvalorização da libra, devido às incertezas associadas à saída do Reino Unido da União Europeia, penalizaram a captação destes turistas para Portugal. Até julho, os britânicos foram responsáveis por 5,3 milhões de dormidas, perto de mais 78 mil que nos sete primeiros meses do ano passado.

O número de turistas brasileiros e norte-americanos a visitar o país continua a crescer. Foram 1,6 milhões de brasileiros até julho, mais 194 mil. Provenientes dos Estados Unidos foram 1,4 milhões de hóspedes, mais 235 mil pessoas.

O número de chineses a conhecer Portugal também está em crescimento. Até julho, visitaram o país 225 mil turistas, mais 34 mil.

Estada e proveitos

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico, em julho, sofreu uma redução de 3% para 2,89 noites. Os dados do INE indicam que a estada média dos turistas nacionais decresceu 1,9% e a dos não residentes recuou 3,6%. “Neste mês, este indicador registou aumentos apenas no Norte (+1,2%) e Região Autónoma dos Açores (+1,0%). As maiores reduções verificaram-se no Algarve (-4,4%) e Área Metropolitana de Lisboa (-3,0%). Na Região Autónoma da Madeira e no Algarve as estadas médias atingiram 5,24 noites e 4,54 noites, respetivamente”.

Por outro lado, os proveitos totais atingiram 537,8 milhões de euros, o que fica acima dos 506,3 milhões registados em julho do ano passado. Os proveitos de aposento também subiram. Em julho, alcançaram os 417,6 milhões de euros.

Os dados do INE mostram ainda que, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 70,9 euros em julho, um ligeiro aumento de 0,7%. “No Algarve, este indicador ascendeu a 102,4 euros, seguindo-se a AM Lisboa (88,3 euros). Neste indicador, realça-se o crescimento no Norte (+9,9%)”.