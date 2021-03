Portugal com maior travagem de venda de carros na Europa em fevereiro

Concessionário de carros usados. © Arquivo/Global imagens

Portugal teve a maior travagem de venda de carros na Europa em fevereiro. O encerramento dos concessionários no último mês, devido ao segundo confinamento, explica o comportamento do mercado automóvel nacional em relação aos pares europeus.

Na Europa, as matrículas de automóveis ligeiros de passageiros caíram 19,3% em fevereiro, para 771 486 unidades, adiantou esta quarta-feira a associação europeia de fabricantes de automóveis (ACEA, na sigla original).

Em Portugal, a descida foi mais grave: menos 59% de matrículas em fevereiro, para 8311 unidades. Este número compara com as 20 263 matrículas registadas no mesmo mês de 2020, o último antes da chegada do coronavírus a Portugal.

O mercado de automóveis ligeiros de passageiros foi o mais afetado pelo encerramento dos concessionários em fevereiro. No comércio de ligeiros de mercadorias, a descida foi de 17,8%; as vendas cresceram 19,2% nos veículos pesados.

A travagem nas vendas em Portugal apenas não foi mais forte porque as marcas começaram a apostar no mercado online.

Na restante Europa, Lituânia foi o segundo país com maior perda de vendas (-47,5%), seguido de Espanha (-38,4%). Em terreno inverso, Suécia e Irlanda foram os únicos dois mercados que melhoraram as vendas, com subidas de 5,3% e 4,9%, respetivamente.

Março deverá ser um mês mais positivo para as vendas de automóveis em Portugal. Desde segunda-feira que os concessionários voltaram a abrir portas, ao abrigo da primeira fase do plano de desconfinamento.