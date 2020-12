Portugal com terceira maior descida da venda de carros em novembro

Portugal foi o terceiro país europeu em que mais desceram as vendas de carros em novembro. Apenas Bulgária e Eslovénia apresentaram um desempenho pior no último mês, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pela associação europeia de fabricantes, a ACEA.

Em novembro, foram matriculados 16 400 automóveis ligeiros de passageiros em Portugal, o que corresponde a uma quebra de 27,9%. Na Bulgária, a descida foi de 45,2%, para 2819 unidades; na Eslovénia, a descida foi de 33%, para 5323 matrículas.

No último mês, as venda deste tipo de automóveis na Europa recuaram 12%, para um 1,02 milhões de carros. O aperto das restrições devido à segunda vaga da pandemia no Velho Continente é apontada como a principal razão para esta descida. Este foi o pior mês de novembro desde 2014, revela a mesma fonte.

Nos primeiros 11 meses de 2020, Portugal apresenta um desempenho ainda pior: mantém-se como o segundo país com maiores descidas de vendas: -36,4%, para 131 165 unidades. A dimensão da quebra portuguesa é semelhante à da Bulgária. Croácia é o pior mercado automóvel de 2020, até agora, com uma descida de 42,4% nas vendas.

Entre janeiro e novembro, o mercado automóvel europeu caiu 25,%, para 8,9 milhões de matrículas.