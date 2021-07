Portugal começa a discutir primeiro plano ferroviário

Estação da CP de Évora (Imagem de arquivo) © DR

Portugal começa esta quinta-feira a discutir o futuro da rede ferroviária nacional. Coimbra acolhe o primeiro dos cinco debates regionais sobre o Plano Ferroviário Nacional (PFN), que foi lançado em abril e que deverá ficar concluído no primeiro semestre de 2022.

As sessões regionais vão decorrer nas instalações das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que correspondem às 5 regiões de Portugal continental. Cada sessão será dividida em duas partes: de manhã, haverá reuniões internas com cada CCDR e as entidades intermunicipais; de tarde, haverá uma sessão pública, transmitida online.

O debate de Coimbra poderá ser acompanhado através desta página.

Os encontros regionais servirão para ouvir as expetativas e perceber quais as ambições concretas que cada população e meio empresarial das respetivas regiões têm para o transporte ferroviário de passageiros e mercadorias.

Até ao início desta semana, já tinham sido recolhidos 228 contributos para o PFN e que foram enviados por cidadãos individuais, associações de cidadãos, ligadas ao setor empresarial ou à defesa do ambiente.

Após as sessões regionais, será redigida a primeira versão do documento, com base nos contributos recolhidos desde abril. Segue-se um novo período de consulta pública, no final do ano. O documento final deverá ir a Conselho de Ministros até ao final de junho de 2022.

Colocar o comboio em todas as capitais de distrito; levar os serviços ferroviários a portos e aeroportos; definir quais são as linhas nacionais, regionais e metropolitanas, assegurar o transporte de mercadorias e ainda garantir a ligação com Espanha serão as principais linhas orientadoras deste plano.