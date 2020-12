Portugal congela taxas nos voos de e para o Reino Unido em 2021

Aviões são uma das principais fontes de ruído nas cidades. © Ricardo Ramos / Global Imagens

Portugal vai congelar as taxas aeroportuárias de segurança nos voos de e para o Reino Unido. Até dezembro de 2021, o montante desta taxa vai manter-se nos 3,2 euros por voo e por passageiro, segundo comunicado conjunto divulgado esta quarta-feira pelos ministérios das Finanças, Infraestruturas e Administração Interna.

O Governo justifica esta medida por razões turísticas. "Tendo em conta a importância do mercado turístico britânico para o nosso País, bem como a mitigação de alguma instabilidade na decisão de viagem de todos os viajantes com origem no mercado britânico, justifica-se a manutenção do nível de taxa de segurança no valor atual", refere o comunicado.

Desta forma, o Governo mantém as condições nos voos de e para o Reino Unido mesmo depois do final do período transitório de saída do país da União Europeia.

Os passageiros que viajam para o Reino Unido vão continuar a ser consideradas como passageiros de voos intracomunitários fora do espaço Schengen.

A decisão, no entanto, poderá ser reavaliada antes do final de 2021, quando eventualmente existir um acordo definitivo para o futuro da relação entre a União Europeia e o Reino Unido.

Se o Reino Unido for considerado um país terceiro, a taxa paga pelos passageiros praticamente duplica, dos 3,2 para 6,21 euros por voo.