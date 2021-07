Portugal deixa de ser uma das economias europeias mais inovadoras

Dinheiro Vivo 26 Julho, 2021 • 07:58 Partilhar este artigo Facebook

Portugal deixou de ser uma das economias europeias mais inovadoras. Depois da trajetória de subidas iniciada em 2014, a economia nacional regressou às descidas no ranking European Innovation Scoreboard. A quebra nos indicadores de investimento em inovação, de novos produtos e serviços explica o desempenho.

Segundo o jornal Público desta segunda-feira, Portugal recuou do 12.º para os 19.º lugar. De fortemente inovadora, a economia do país passou para o grupo das moderadamente inovadoras, ficando apenas à frente da Grécia. Melhor do que Portugal estão Lituânia, República Checa, Espanha, Eslovénia, Malta, Chipre e Itália.

Portugal melhorou em critérios como a atratividade do sistema de investigação, o índice de digitalização e o uso de tecnologias de informação.

Pelo contrário, Portugal piorou em indicadores como despesas de inovação não relacionadas com investigação e desenvolvimento, despesas de inovação por trabalhador em empresas inovadoras, pequenas e médias empresas (PME) com produtos inovadores, PME com processos inovadores, colaboração entre PME inovadoras e emprego em empresas inovadoras.

Suécia, Finlândia e Dinamarca, por esta ordem, foram consideradas as três economias mais inovadoras.