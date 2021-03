Portugal deve usar dinheiro da bazuca "em investimentos produtivos"

Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae, acompanhada de João Günther Amaral e de João Dolores, respetivamente, CDO e CFO do grupo © Direitos Reservados

A presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, defendeu que Portugal deve usar o dinheiro da bazuca "em investimentos produtivos" com o compromisso com as gerações futuras que este "vai ser bem gasto".

Cláudia Azevedo falava na conferência de imprensa de apresentação de resultados da Sonae em 2020, ano em que o lucro da Sonae caiu 57,2%, face a 2019, para 71 milhões de euros, impactado pela pandemia, com efeitos a nível operacional e no que respeita à reavaliação de ativos.

Questionada sobre para quando a retoma económica portuguesa, Cláudia Azevedo começou por apontar que "2021 está muito parecido com 2020 e as projeções de desemprego para Portugal do Banco de Portugal são más".

De acordo com as previsões do Banco de Portugal (BdP) divulgadas no Boletim Económico de dezembro último, a taxa de desemprego deverá ficar nos 7,2% em 2020 e subir para os 8,8% este ano.

"De alguma forma, acho que esta recessão é diferente das outras porque temos as moratórias" e "temos agora a bazuca da Europa", acrescentou a gestora.

"Acho que a nossa responsabilidade, enquanto país, é usar esse dinheiro em investimentos produtivos", considerou.

"Pode ser que 2021 não seja grande ano em termos de crescimento económico, mas temos de ter a certeza, ​​​​​​​acho que temos que ter esse compromisso com as gerações futuras, que esse dinheiro vai ser bem gasto" para que Portugal saia deste 'ramerrame' de maus crescimentos nos últimos anos", rematou Cláudia Azevedo.