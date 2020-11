Portugal é há quatro anos o melhor destino europeu

Lisboa tem sido onde os preços mais têm subido.

Portugal volta a ser considerado o melhor destino europeu na edição 2020 dos World Travel Awards. Os "óscares do Turismo", uma distinção atribuída pelos profissionais do setor cuja cerimónia, este ano, decorreu em formato virtual, considerou Portugal pela quarta vez como o melhor destino do Velho Continente.

O Porto conquistou o galardão de melhor destino city break da Europa. Já a capital, Lisboa, foi distinguida como melhor destino europeu de cruzeiros. E o Algarve volta a ser o melhor destino de praia da Europa, "num total de 21 prémios atribuídos a Portugal nas várias categorias", de acordo com o comunicado.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, diz em comunicado que: "é com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico". "É mais uma prova da confiança internacional no nosso destino e um reconhecimento de que os atributos de Portugal permanecem intactos e prontos a ser descobertos por todos quantos nos desejam visitar, sempre respeitando as regras definidas pelas autoridades. Saúde, proteção e confiança são sinónimos inquestionáveis da oferta turística nacional", acrescentou.