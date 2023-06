© Orlando Almeida / Global Imagens

Portugal é o 26º melhor país do mundo para criar e desenvolver startups, e o 16º da Europa, tendo inclusivamente ultrapassado o Brasil como melhor país lusófono para receber estes novos negócios. O ecossistema de startups em território nacional foca-se particularmente nas áreas de marketing e vendas, E-commerce e retalho e software e dados, de acordo com a análise realizada pela HelloSafe a uma base de dados fornecida pela Startup Blink.

Adicionalmente, concluiu-se ainda que há seis cidades em terras lusas classificadas entre as mil melhores a nível global para acolher novas empresas, sendo que Lisboa tem a melhor classificação do país, colocando-se na 62ª posição mundialmente e em 16º na Europa.

À semelhança do que aconteceu o ano passado, em que Lisboa ocupava o 83º lugar entre as melhores cidades do mundo para startups, constituindo-se como a única cidade portuguesa no top 100 global, em 2023 repetiu a façanha, desta vez alcançando a 62ª posição. Os três primeiros lugares no ranking global são ocupados por São Francisco, Nova Iorque e Londres.

No que à Europa diz respeito, Lisboa ocupa a 16ª posição, embora cidades como Londres, Paris e Berlim estejam bastantes pontos à frente. Ainda assim, a capital coloca-se à frente de cidades como Roma, que nem sequer consta do top 20 de melhores classificadas.

Depois da capital, Porto, Braga, Coimbra, Leiria e Aveiro surgem como as outras cinco melhores cidades portuguesas para criar startups. A invicta caiu 11 lugares em relação a 2022, posicionando-se agora em 147º a nível mundial e em 35º a nível europeu, mas Braga ganhou oito posições de um ano para o outro, colocando-se agora em 424º lugar globalmente.

Ainda assim, Coimbra foi a cidade portuguesa que mais perdeu no espaço de um ano, caiu 116 posições, bem como Aveiro que desceu 72 lugares no ranking. A melhor evolução verificou-se em Leiria, que até 2021 não constava do ranking de todo, tendo surgido em 2022 em 965º lugar e subido 326 posições em 2023. Atualmente, é a 639ª melhor cidade do mundo para acolher startups.