Portugal é o primeiro país a ter o selo europeu de segurança Covid-19 para o turismo

O setor do turismo é um dos mais afetados pela pandemia. O Algarve é uma das regiões que mais tem sentido os efeitos. © LUÍS FORRA/LUSA

Portugal é o primeiro destino a ter o selo europeu de segurança contra a covid-19 e que vai aplicar-se ao turismo. Na prática, e em Portugal, vai pemitir substituir o selo Clean&Safe lançado no ano passado pelo Turismo de Portugal para mostrar aos consumidores que os estabelecimentos cumpriam com as normas sanitárias.

"Portugal é o primeiro país a disponibilizar o selo europeu de segurança COVID-19, a partir de hoje, 1 de junho. Os aderentes do selo Clean & Safe passam, automaticamente, a poder utilizar a identidade visual do European Tourism COVID-19 Safety Seal. O European Tourism COVID-19 Safety Seal, criado pelo Comité Europeu de Normalização em parceria com a Comissão Europeia, é opcional e, à semelhança do que sucede com o Selo Clean & Safe, só pode ser exibido por empresas e atividades da cadeia de valor do Turismo que garantam o cumprimento das medidas sanitárias e de segurança identificadas pelas autoridades de Saúde para evitar a disseminação da COVID-19", diz o ministério da Economia em comunicado.

O selo Clean & Safe "serviu de base ao trabalho europeu" para o desenvolvimento de um rótulo que tem como missão dar confiança aos clientes nacionais e internacionais. "Os detentores do Selo Clean & Safe terão, assim, acesso direto ao logótipo do Selo Europeu através da plataforma digital portugalcleanandsafe.com, podendo este ser disponibilizado nas suas instalações físicas e canais de comunicação digitais", nota ainda o gabinete de Pedro Siza Vieira.

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, considera que Portugal ser o primeiro a ter este selo europeu representa "mais um importante passo que reforça a imagem de Portugal no exterior, colocando-nos mais uma vez na liderança quanto à implementação dos procedimentos necessários para a retoma segura e responsável da atividade turística em Portugal e na Europa".

A governante defende ainda que: "aliando o processo de vacinação com o rigoroso cumprimento das regras, continuaremos a concretizar as condições para receber os melhores turistas".