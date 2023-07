Portugal é o quinto país da UE com mais empresas do setor das artes e do espetáculo

© DR

Entre os 27 países que compõem a União Europeia (UE), Portugal é o quinto país com mais empresas no setor das artes e do espetáculo, com 24 533 organizações ativas nesta área, de acordo com dados do Eurostat.

A assumir a liderança estão os Países Baixos, com o maior número de empresas deste segmento (95 902), seguidos de França, com 88 981, Suécia (46 825) e Espanha, em quarto lugar, com 43 976 organizações a atuar nestas áreas.

No sentido oposto, a apresentar os valores mais baixos, estão países como Malta (1304), Croácia (1217), Bulgária (1154), Chipre (711) e Luxemburgo, com apenas 398 empresas ativas.

Segundo o gabinete de estatísticas europeu, em 2021 estimava-se a existência de meio milhão de empresas ativas em atividades criativas, artísticas e de entretenimento na União Europeia, às quais se juntam 1,2 milhões de organizações noutras vertentes económicas relacionadas com a cultura.

As organizações a atuar em atividades criativas e de entretenimento empregavam 582 mil pessoas em 2021, sendo que a grande maioria (91%) trabalhava em micro ou pequenas empresas. As empresas de média e grande dimensão detinham 6% e 3%, respetivamente, dos trabalhadores.

As informações provêm de dados preliminares das Estatísticas Estruturais das Empresas (EEE), que oferecem agora uma cobertura mais ampla e completa do setor dos serviços. As EEE são publicadas cerca de um ano após o final do período de referência.