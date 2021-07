Portugal entre os 10 países europeus que mais recuperam nas vendas de carros até junho

Portugal está entre os 10 países que mais estão a recuperar nas vendas de carros até junho. Nos primeiros seis meses deste ano, os 27 países da União Europeia venderam um total de 5,4 milhões de automóveis ligeiros de passageiros, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela associação europeia de fabricantes (ACEA, na sigla original).

O crescimento das vendas em relação ao mesmo período de 2020 é 25,2%; contudo, na comparação com o último ano antes da pandemia, ainda há 1,5 milhões de matrículas de distância.

Em Portugal, as matrículas cresceram acima da média, com a subida de 25,6%, para 81 445 unidades, na comparação para 2020. Face a 2019, contudo, os números ainda são negativos, com uma quebra de 36,7%.

Se olharmos apenas para os dados de junho, Portugal é o segundo país que mais recupera nas vendas, com um ganho de 71%, para 18 936 unidades. No entanto, face a 2019, há um recuo de 25,2%.

A crise dos semincondutores, que tem levado a falhas na produção na Autoeuropa e na Stellantis Mangualde (ex-PSA Mangualde), tem contribuído para abrandar a recuperação das vendas.