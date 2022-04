"Portugal está a tornar-se um hub tecnológico internacional"

Ben Pasternak, CEO do Grupo Aman © Direitos Reservados

O Grupo Aman, que detém a portuguesa HCCM Consulting, tem um "plano de crescimento ambicioso" para o mercado nacional. A garantia é deixada pelo CEO do grupo israelita, que recentemente esteve por cá. Ben Pasternak diz que "Portugal está a tornar-se num hub tecnológico internacional" - "reconhecemos nas empresas portuguesas uma grande aptidão por novas tecnologias, aliada a uma forte abordagem no digital", garante - e pretende reforçar a presença no mercado através de novas aquisições que estão já a ser estudadas.

Até ao final do ano, o grupo Aman tenciona contratar 100 novos quadros em Portugal para a HCCM Consulting - a empresa de tecnologias de informação que comprou em julho de 2021, embora só recentemente tenha dado a conhecer o negócio -, elevando o número total de trabalhadores da tecnológica portuguesa para cerca de 230. A falta de mão-de-obra em Portugal não parece preocupar o gestor, para quem a oportunidade que os trabalhadores terão de "poderem trabalhar com empresas de todo o mundo" será um fator importante a ter em conta. O Grupo Aman conta com uma dezena de escritórios na Europa e nos Estados Unidos.

Com sede em Lisboa, a HCCM tem larga experiência em setores como banca, seguros, serviços públicos, energia, retalho, telecomunicações e indústria, "tanto a nível nacional como internacional". Conta já com consultores na zona do Porto e, promete Ben Pasternak, "terá, em breve, novidades" para quem reside a Norte. E não só. "Futuramente, quando se justificar, quer na perspetiva de quem trabalha connosco quer dos clientes, pretendemos abrir escritórios em diferentes locais em Portugal", sublinha.

Perspetivas

Sem desvendar ainda grandes pormenores sobre o "ambicioso" plano de crescimento previsto para Portugal, o responsável explica apenas que o Grupo Aman "tem capacidade e recursos para investir no desenvolvimento" da HCCM, designadamente com novos produtos e serviços. Com a aquisição, o grupo pretendeu "alavancar a sua vasta experiência" em novos mercados, como Portugal, ou outros onde a empresa tem já clientes. Mas há ainda "outra vantagem muito importante", diz, que é a capacidade de trazer recursos qualificados e com experiência do Brasil. "Atualmente, 20% dos colaboradores da HCCM vêm do Brasil e para atingir esta percentagem, a nossa experiência e o reconhecimento da HCCM como empresa Tech Visa facilitou, e esperamos que continue a facilitar", refere Ben Pasternak, que não poupa elogios à "qualidade de trabalho" dos portugueses, ao seu "alto nível educacional e respeito cultural".

A cibersegurança é uma das áreas de atuação do Grupo Aman, que promete nela continuar a investir. "Os ataques aos sistemas informáticos das empresas têm vindo a aumentar em quantidade e complexidade porque as empresas estão cada vez mais digitais. E aí, as suas fragilidades crescem exponencialmente. Muito do nosso investimento está concentrado em preparar melhor os nossos clientes, fornecendo-lhes as melhores soluções de cibersegurança e Israel é conhecido pelas suas capacidades nesta área", sublinha o CEO.

Ben Pasternak não tem dúvidas que a digitalização veio para ficar e que vai continuar a desenvolver-se, considerando que as empresas e os seus colaboradores "têm de estar cada vez mais sensíveis a esta questão". O Grupo Aman quer, não só "trazer as melhores práticas em cibersegurança para a HCCM", como promete "investir numa nova área no mercado português, no segundo semestre deste ano, com soluções inovadoras na abordagem a esta questão da segurança".

Presente em nove países - Isarel, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Polónia, Sèrvia, Cazaquistão e Portugal -, o Grupo Aman conta com 2.500 trabalhadores em todo o mundo e fatura 220 milhões de euros. Este ano espera chegar aos 300 milhões e para 2023 o objetivo é crescer 20%, por via orgânica e novas aquisições. Já a HCCM, fundada em 1995, faturou, em 2021, cinco milhões de euros. Este ano espera um acréscimo de 30% e chegar aos 6,5 milhões, apontando para um crescimento de 20% em 2023.