Portugal Fashion regressa ao Porto esta semana e apresenta 34 desfiles

O renovado mercado do Bolhão foi um dos espaços dos desfiles na última edição do Portugal Fashion

A 52.ª edição do Portugal Fashion arranca esta terça-feira no Porto e durante cinco dias estão previstos 34 desfiles de moda, quatro apresentações sobre o setor, dez eventos, um "showroom" profissional, exposições e um roteiro industrial.

O primeiro dia do evento de moda não vai ter desfiles e o destaque da organização recai sobre a "apresentação da metodologia de reflexão estratégica tendo em vista a construção do RE.PORT Plano Estratégico Portugal Fashion 23-26", segundo o comunicado de imprensa enviado hoje.

Na quarta-feira, os primeiros desfiles arrancam às 14:00 na Rua Latino Coelho 37/93, com a apresentação das coleções de "designers" e marcas como por exemplo Sava, Yeside Laguda, House of Wildflowers, Bloque ou Ntando XV.

A maioria dos desfiles nesta edição vão acontecer na Rua Latino Coelho, em vez de se concentrarem no edifício da Alfândega do Porto, como vinha sendo habitual nos últimos anos.

O primeiro dia de desfiles conta ainda com a apresentação das coleções das jovens criadoras Andreia Reimão e Kaya Magalhães, que venceram o concurso Bloom, plataforma dedicado aos "designers" emergentes em Portugal, terminando com os desfiles de Olooh, Wuman e Ahcor.

Ainda no primeiro dia do evento, pelas 12:00, no centro comercial Norteshopping, em Matosinhos, acontece o evento "Portugal Fashion Show Off", com um "showroom" onde vão ser apresentadas algumas marcas do evento.

O desfile de moda da dupla de criadores Marques"Almeida abre o segundo dia de desfiles do Portugal Fashion.

Pela passarela vão passar pela tarde e noite as novas coleções dos "designers" Katush, Nuno Miguel Ramos, Susana Bettencourt, Nopin e Eric Raisina.

A criadora Katty Xiomara apresenta a sua nova coleção na sexta-feira, no Grande Hotel do Porto.

Os "designers" Miguel Vieira, Digo Miranda, Pedro Pedro, Estelita Mendonça, Carolina Sobral, Awa Meite ou a marca Pé de Chumbo vão apresentar as novas criações no mesmo dia, mas na Rua Latino Coelho.

Luís Onofre, David Catalán, Hugo Costa, Alexandra Moura, Maria Gambina, Sophia Kah apresentam as suas coleções no sábado, último dia do evento.

A 52.ª edição do Portugal Fashion apresenta ainda pelas 13:00, no espaço WOW (World of Wine), em Vila Nova de Gaia, o trabalho de artesãos de Freixo de Espada à Cinta.

A última edição do Portugal Fashion - de 11 a 15 de outubro - foi realizada com metade do orçamento e isso refletiu-se, por exemplo, na diminuição de manequins, bem como na extinção da transmissão do evento em direto.

O Portugal Fashion tem em média um orçamento de cerca de 900 mil euros, mas na 51.ª edição teve um montante disponível de 450 mil euros, um corte justificado com o fim dos fundos europeus do Portugal 2020 e pelo facto de, na altura, ainda não terem aberto as candidaturas para o Portugal 2030.

A 09 de outubro de 2022, o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), entidade que organiza o Portugal Fashion, assumia que a iniciativa de moda poderia não se realizar em 2023 por falta de financiamento europeu.

O Portugal Fashion é uma iniciativa de promoção da moda portuguesa, autoral e industrial.