Portugal ganha relevância no mapa do grupo Publicis com nova CEO ibérica

O grupo Publicis vive um novo capítulo em Portugal, depois da criação de uma unidade de gestão para a Península Ibérica, que veio criar uma interdependência entre os mercados português e espanhol (antes com operações totalmente independentes). Resultado? Em Portugal, o grupo está a investir no desenvolvimento da operação, está a recrutar (não há um número fechado), a implementar novos métodos e a captar novos clientes. No fundo, Portugal está a ganhar relevância no mapa.

A responsável por isso é a espanhola Marta Ruiz-Cuevas, presidente executiva do grupo para a Península Ibérica, cargo que acumula com o de CEO da Publicis México. Numa das recentes passagens pelos escritórios de Portugal, a gestora de topo, há 23 anos na Publicis, contou ao Dinheiro Vivo que "só porque um mercado é maior não significa que seja melhor". Cuevas admitiu estar rendida às capacidades dos funcionários portugueses. "Quero mostrar o que temos em Portugal e espalhar a palavra", afirma.

O grupo Publicis está, desde pelo menos 2015, a alterar a sua estratégia. Tem mexido nas hierarquias, modificado lógicas de negócio, tornando diferentes áreas e diferentes operações locais interdependentes entre si - em vez de atuarem de forma independente -, tem implementado o modelo interno "Power of One" e tem apostado cada vez mais no digital, em novas tecnologias e na ciência dos dados e inteligência artificial. De forma simples, Marta Ruiz-Cuevas diz que o desígnio passou a ser "tornar invisível a complexidade do grupo aos olhos dos clientes".

Foi nesta lógica que as operações de Espanha e Portugal foram juntas numa única unidade de gestão (mas mantiveram os CEO locais) e, por inerência das responsabilidades de Cuevas, ficaram mais próximos do mercado mexicano. Não é qualquer gestor que tem nas suas mãos a gestão de todo o mercado ibérico e do México, que em conjunto representam uma força de trabalho de cerca de duas mil pessoas. Marta Ruiz-Cuevas salientou que isso foi "uma consequência de diferentes coisas", e não por haver o objetivo específico de juntar os três mercados. Esta gestora foi a escolhida devido à sua experiência internacional, tendo-lhe sido pedido para transformar o negócio na Península Ibérica tal como fez no México.

Na prática, Portugal, Espanha e México têm a mesma líder, cuja missão é impulsionar o crescimento dos negócios na região ibérica, sobretudo. E, pelo que a CEO do Publicis Groupe Iberia e México já viu, em Portugal, a operação lusa terá novas oportunidades de negócio no futuro.

"Há um talento tremendo em Portugal", diz, indicando que, embora um mercado maior possa ter sempre outro tipo de recursos, "uma grande ideia ou uma grande campanha pode vir de qualquer lado". E é isso que a gestora tem encontrado por cá e, agora, quer criar sinergias e levar as ideias desenvolvidas em Portugal para projetos do grupo noutras regiões. "Podemos beneficiar das capacidades e dos recursos. Por exemplo, temos engenheiros em portugal que trabalham em Business Intelligence, algo que não temos na Publicis em Espanha", conta.

Ou seja, este tipo de know-how, segundo Cuevas, pode elevar a Publicis Portugal para outro tipo de projetos. "Podemos agora fazer mais coisas". Nesse sentido, há já funcionários da Publicis Portugal a trabalhar a partir de Madrid, por exemplo, onde têm a oportunidade de contactar com outros métodos e outros projetos. "Mas isto vai além de Espanha ou do México. Temos um projeto, que ainda é confidencial, que está a ser desenvolvido na Alemanha. Com o que vi aqui, estou a tentar levar [a Publicis] Portugal para esse projeto".

Para acelerar sinergias, a nova equipa de gestão estratégica para a Península Ibérica, liderada por esta gestora, criou recentemente um laboratório criativo, onde juntou os criativos de Portugal, Espanha e México para partilhar entre si "ideias, experiências, métodos", a fim de cada mercado explorar o potencial destas equipas e destes mercados.

De acordo com a gestora, estas mudanças abriram portas ao investimento em Portugal, para trazer mais pessoas com conhecimentos em tecnologias e ambientes digitais. Jhasselt Celis é um dos exemplos, o ex-head of social & digital da plataforma Amazon Prime Video para o México e América Latina chegou à Publicis Portugal em maio, para assumir funções como chief digital officer do Publicis Groupe no mercado português.

"Isto [esta estratégia] torna a resposta mais robusta junto do cliente", assegura, indicando que a Publicis já não é um grupo de media convencional. Agora, trabalha com data, inteligência artificial e aí Portugal tem potencial.

A estratégia já está ter resultados. O grupo Publicis, em Portugal e Espanha, ganhou já este ano as contas de media da Stellantis e da L"Oréal.