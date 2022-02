Portugal impulsiona lucro do grupo Fnac em 2021

Lojas da FNAC em Portugal contribuíram para aumento de receitas do grupo © DR

O Grupo Fnac Darty, especializado na distribuição de bens culturais, tecnológicos e de lazer, obteve receitas de 8043 milhões de euros em 2021, um aumento de 7,4% relativamente a 2020.

Para este resultado muito contribuiu a prestação das lojas da Península Ibérica - onde as receitas aumentaram 6,5% - e a marca conseguiu um resultado de 11 milhões de euros, impulsionado pela execução "forte" e pela "boa" gestão das despesas operacionais, especialmente em Portugal, refere o jornal espanhol elEconomista.

O resultado operacional no ano passado do grupo situou-se nos 271 milhões de euros, mais 55 milhões de euros face a 2020.

Este crescimento foi também impulsionado principalmente pela dinâmica positiva dos segmentos de telecomunicações, fotografia, livros, jogos e serviços, tanto em Espanha como em Portugal.

O aumento das receitas na Península Ibérica deve-se à solidez das vendas nas lojas, impulsionada pelo levantamento gradual das restrições sanitárias durante o ano.

A empresa destaca ainda os cinco milhões de novos clientes ativos na web, o que representa a sua consolidação no digital e onde as vendas online representam 26% do total.

"O notável desempenho da Fnac Darty em 2021 reflete, acima de tudo, o empenho dos nossos 25 mil colaboradores. Foram eles que tornaram possível este sucesso. Ao longo deste período de incerteza, que prevaleceu durante dois anos, o grupo soube como antecipar as expectativas dos seus clientes, adaptar a sua organização e potenciar o seu desenvolvimento digital", disse o CEO da Fnac Darty, Enrique Martínez, citado pelo elEconomista.