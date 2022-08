Portugal lidera projeto de restauração de ecossistemas marinhos no Ártico

© Unsplash

A Universidade de Aveiro lidera um consórcio europeu de 30 entidades que vai investir 8,5 milhões de euros num projeto de restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros e aumento da resiliência climática na bacia do Ártico e do Atlântico, foi esta terça-feira anunciado. A verba tem origem no programa Horizonte Europa.

Em causa está o projeto A-AAgora - Atlantic and Artic basin lighthouse - restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience, que visa "definir e implementar um plano para a Ágora Atlântico-Ártica que incorpore as Soluções Baseadas na Natureza desenvolvidas através de demonstração e uma estrutura de gestão validada".

Em comunicado, a INOVA+, uma das entidades envolvidas, dá conta que o principal objetivo é "implementar três demonstradores do [referido] modelo - verdadeiros Laboratórios Vivos - em Portugal, Irlanda e Noruega", procurando ampliar os "resultados e boas práticas dos três demonstradores, a partir dos quais serão promovidas sinergias de intercâmbio entre investigadores, decisores políticos e a indústria".

O projeto integra a Missão Oceano, desenhada em Bruxelas.

"O A-AAgora procura explorar ao máximo as sinergias entre as Missões da Comissão Europeia, tendo por foco a restauração do ecossistema marinho e comunidades costeiras particularmente vulneráveis aos riscos de aumento do nível do mar", explica Hugo Faria, research & innovation team leader da INOVA+.

Segundo o responsável, este projeto "permitirá a Portugal marcar desde já um posicionamento estratégico neste programa e futuras convocatórios no âmbito da Missão na área dos Oceanos, mares e águas costeiras e interiores saudáveis".

Além da Universidade de Aveiro e da INOVA+, estão envolvidos no consórcio europeu mais dez entidades nacionais, entre as quais a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) ou a Administração do Porto de Aveiro (APA).