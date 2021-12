Portugal no eixo da estratégia da Brandhero para atingir receitas de 100 milhões em 2022

A Brandhero delineou um ambicioso plano para 2022. Quer aumentar o número de trabalhadores, dos atuais 40 para 200, adquirir 40 marcas para alavancá-las e, assim, atingir a meta dos 100 milhões de euros de receitas. Os objetivos foram comunicados numa nota enviada à redação, indicando que Portugal assumiria um papel importante no futuro da empresa.

A Brandhero é uma empresa de e-commerce (comércio eletrónico), focada em adquirir e desenvolver micromarcas digitais "com alto potencial de crescimento". Fundada em agosto deste ano, a empresa é um projeto de Heini Zachariassen (fundador e diretor executivo da Vivino), de Carsten Bang Jense e de Jesper Birch (ambos responsáveis da Outpost24), e de Lucas Villanueva (ex-responsável pela plataforma de logística da Amazon na Europa).

De acordo com o comunicado, a empresa conseguiu logo em setembro deste ano captar investimento de business angels que catapultaram o valor de mercado deste projeto para os 50 milhões de euros, permitindo abrir escritórios em Madrid e Lagos. Em Portugal, a empresa instalou a "sede central", onde conta hoje com 14 trabalhadores, estando os restantes 26 em Espanha. Acresce a aquisição da Amazing, a primeira agência de marketing da Amazon em Espanha que reclama o estatuto de "líder europeu de publicidade da gigante de retalho, com mais de 100 clientes".

Ora, é com esta base que a Brandhero quer crescer em 2022. E como é que Portugal assume um papel decisivo nesse ambição? Segundo Lucas Villanueva, COO da empresa e responsável pelo mercado ibérico, o país é "um espaço de crescimento demarcado". E, estando em Portugal a sede da empresa, o propósito para 2022 é fazer crescer o centro de decisão da Brandhero por terras algarvias, mas também abrir um espaço em Lisboa.

"Estamos à procura de um espaço maior, uma sede inspirada em Silicon Valley no coração do Algarve. Estamos a criar mais postos de trabalho e, apesar de termos uma sede em Lagos, em 2022 contamos abrir um espaço de coworking em Lisboa, de forma a podermos apostar nos talentos que não tenham a oportunidade para se relocalizarem no sul do país», refere Lucas Villanueva, que está responsável pelo mercado ibérico.

O gestor explica que vão contratar em Portugal, "com base no talento e nos valores", embora não refira quantas vagas estão abertas de um total de 200 (inclui Espanha).

Quanto ao objetivo de registar um volume de negócios de 100 milhões de euros no próximo ano, Villanueva conta que isso poderá ser alcançado com o desenvolvimento das 40 marcas, que a empresa pretende adquirir e alavancar a nível mundial.

"Diferenciamo-nos dos restantes agregadores, porque oferecemos diferentes possibilidades, dependendo da empresa em questão. Pedimos aos vendedores que nos digam o que querem para que possamos oferecer uma proposta adaptada às suas necessidades", afirma Lucas Villanueva.