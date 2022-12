Portugal pode vir a ser estratégico para realocar negócios enquanto país de origem

A localização geográfica privilegiada de Portugal pode ser uma oportunidade para que o nosso país se torne num "hub" do reshoring (o retorno das indústrias aos seus países de origem).

A afirmação é da head of Retail & Logistics Investment da JLL e da head of Leasing Markets Advisory da JLL, que com base no estudo "Supply Chain Disruptions" daquela consultora imobiliária consideram que Portugal tem vantagens competitivas, ligadas ao seu posicionamento geográfico e que colocam o nosso país numa posição de destaque na estratégia europeia de nearshoring.

De acordo com o estudo, as empresas europeias estão em busca de alternativas à produção e abastecimento na Ucrânia e na Ásia. A zona EMEA (Europa, o Médio Oriente e África) está a ser alvo desta procura, sendo que a Europa Central e a Roménia estão cada vez mais nos radares das empresas de retalho e manufatura que estão em vias de realocar as suas produções.

Para Marlene Tavares e Mariana Rosa, o posicionamento geográfico estratégico de Portugal, na ligação entre o continente europeu e o continente americano, pode vir a ser o que estas empresas precisam para relocalizarem os seus "hubs" para território nacional. Desta forma, "o imobiliário deste segmento poderá ser alvo de um forte aumento de procura para ocupação e investimento", reforça ainda a JLL em comunicado.

A tendência do reshoring começou a surgir após a pandemia - que teve como consequência uma quebra nas redes de distribuição e um estrangulamento em portos e aeroportos. Perante este cenário, as empresas começaram, cada vez com mais frequência, a optar por realocar os seus negócios nos países de origem. Segundo o Flexport - citado pela JLL - mais de 60% das empresas americanas e europeias estão a planear alocar parte da sua produção de volta ao seu país de origem. Ou para o mais perto possível (nearshoring).

E, é neste contexto que Portugal se poderá vir a assumir como um possível ponto de relocalização destas empresas que pretendem manter as suas cadeias perto dos consumidores europeus e posicionadas estrategicamente em direção ao continente americano.