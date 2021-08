Portugal positivo na balança comercial dos gelados. Saiba quem produz mais

Gelado de pêra rocha. © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Em pleno verão, o instituto de estatísticas da União Europeia (Eurostat) divulgou as estatísticas do mercado dos gelados relativas a 2020. Portugal encontra-se a meio da tabela das exportações e das importações do doce produto embora não divulgue dados da produção desde 2018, segundo os números revelados esta terça-feira.

A Alemanha foi o maior fabricante de gelado em 2020, com um total de 641,7 milhões de litros. Cada litro saído deste país valeu um euro e 20 cêntimos.

A Itália aparece no segundo posto, com 509,4 milhões de litros produzidos. Espanha encerra o pódio, com 509,4 milhões de litros.

Em 2019, o terceiro lugar tinha sido ocupado por França, com 515,6 milhões de litros. Contudo, os gauleses não revelaram dados relativos a 2020.

Os líderes mudam quando falamos sobre os maiores importadores e exportadores de gelados. Essas tabelas são lideradas por França e pela Irlanda.

Irlanda foi o país que mais importou gelados em 2020: os irlandeses foram buscar ao estrangeiro 280,6 mil toneladas de gelado, no valor de 59,2 milhões de euros, superando os 57 milhões de euros de 2019. Neste indicador, Portugal ficou no lugar 14, com 7,1 mil toneladas, no valor de 1,7 milhões de euros.

França liderou a tabela das exportações, com 586,3 mil toneladas, que representaram 246,4 milhões de euros. Portugal repetiu o 14.º lugar, com 36,9 mil toneladas, no valor de 8,9 milhões de euros.

A partir destes dados é possível concluir que Portugal teve, nos gelados, uma balança comercial positiva de 7,2 milhões de euros no ano de 2020.