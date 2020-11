Portugal produz menos carros em outubro

PSA Mangualde é a fábrica que melhor está a resistir ao ano de pandemia. © João Silva/Global Imagens

Portugal produziu menos carros em outubro. A produção automóvel recuou 6,7% no último mês em comparação com o período homólogo do ano passado, revelam os dados publicados esta sexta-feira pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

As quatro unidades de montagem de veículos pioraram os números de produção na comparação com 2019. Praticamente todos os carros produzidos (99,8%) foram enviados para o estrangeiro. Alemanha (22,1%), França (17,3%), Espanha (10,8%), Itália (10,3%) e Reino Unido (7,7%) foram os cinco principais destinos.

Por tipos de veículos, o fabrico de ligeiros de passageiros recuou 7,8%, para 23 718 unidades, muito por culpa da redução da Autoeuropa. Saíram 21 226 automóveis da fábrica de Palmela, menos 7,7% do que em outubro de 2019. Houve ainda 2492 carros fabricados pela PSA Mangualde nesta tipologia.

Mas no total a fábrica portuguesa do grupo Peugeot-Citroën teve uma diminuição de 2,1% na produção de veículos, para 7694 unidades. Esta fábrica contou com três turnos de laboração de segunda a sexta e até teve turnos suplementares aos fins de semana, referiu no início desta semana à Lusa fonte oficial da empresa sediada em Mangualde.

Na fábrica de mini-camiões da Mitsubishi Fuso, a produção recuou 32,4% (542 unidades). Na Toyota Caetano, fabricaram-se 248 veículos, mais 42,5% na comparação com outubro de 2019.

Desde janeiro, Portugal produziu um total de 215 414 automóveis, menos 25,8% face aos primeiros 10 meses do ano passado.