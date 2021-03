Portugal programa a temperatura dos carros da BMW

Presidente executivo do grupo BMW, Oliver Zipsein, com o iX e o i4, novos veículos elétricos da marca. © EPA/BMW

É a partir de Portugal que estão a nascer algumas das soluções tecnológicas para os donos de um BMW. Esta quarta-feira, a marca alemã apresentou novas ferramentas na sua aplicação móvel e que foram totalmente desenvolvidas em solo nacional. Isto é possível graças à parceria entre a fabricante e a Critical Software, da qual resulta o consórcio Critical TechWorks.

Uma das ferramentas permite que o condutor programe a temperatura do carro mesmo antes de estar lá dentro. Isto já estava disponível nos carros híbridos e elétricos mas agora chega aos veículos a combustão. Por exemplo, se estiver muito frio, pode pedir para o carro ficar quente; se estiver muito calor, pode pedir para refrescar o interior.

"O carro consegue calcular, de forma automática, quantos minutos são necessários até ser atingida a temperatura pretendida. Pode ser dois ou 10 minutos antes de entrar no carro. A decisão é tomada com dados apurados em tempo real, como a temperatura exterior", explica ao Dinheiro Vivo o responsável operacional da Critical TechWorks, Jochen Kirschbaum.

A aplicação da BMW também passo a contar com um plano de carregamento para os carros elétricos. É possível saber quanto tempo vai demorar a atingir uma determinada percentagem de bateria, qual a percentagem necessária para chegar a determinado destino ou até colocar o carro a carregar exclusivamente a partir da app. A aplicação também envia lembretes e notificações sobre a capacidade do carro ou necessidade de ser recarregado.

Esse cálculo é feito tendo em conta variantes como o declive ou a temperatura exterior. "Quando estão temperaturas negativas ou está muito calor, o que implica um uso muito intensivo do ar condicionado. Isso consome muita energia e influencia muito a autonomia dos carros."

Também em Portugal foram criados filtros para os postos de carregamento para carros elétricos, conforme o interesse dos condutores. Esta ferramenta também facilita a vida dos proprietários da BMW. "Nós reunimos informação de agregadores de carregadores de postos de carregamento de vários pontos da Europa. Desta forma, um cliente da BMW poderá carregar o carro em qualquer ponto da Europa", antecipa o responsável.

Depois de ter chegado a 30 países na Europa, à China e à Coreia do Sul, esta aplicação estará disponível no Japão, Austrália e em outros 10 mercados mundiais. Nos próximos meses, também poderá ser descarregada nos Estados Unidos e no Canadá.

Regresso ao escritório após pandemia

As novas ferramentas da BMW foram desenvolvidas numa altura em que os cerca de 1000 funcionários da Critical TechWorks estão em trabalho remoto. Ao fim de quase três anos, esta equipa já desenvolveu mais de 50 projetos para o grupo automóvel de Munique.

"Temos a sorte de o nosso produto ser um software, o que não implica que as pessoas se desloquem ao local para se produzir um bem", refere Jochen Kirschbaum.

Os escritórios de Lisboa e do Porto, no entanto, voltarão praticamente ao normal assim que o coronavírus deixar de perturbar o mundo. "No futuro, metade dos nossos trabalhadores estará sempre no escritório, porque é um ambiente conveniente para eles trabalharem. A restante metade poderá aceder a espaços rotativos, que poderão ser ocupados entre duas e quatro vezes por semana".

Razões culturais explicam esta opção: "Não acreditamos que alguém possa ficar totalmente em trabalho remoto. A cultura e a identidade são muito importantes para nós."

Até ao final deste ano, a Critical TechWorks vai contratar 400 pessoas, com especial destaque para engenheiros com conhecimentos na linguagem de programação C++. As vagas em aberto, que estão disponíveis para os escritórios de Lisboa e Porto, podem ser consultadas no site da empresa.