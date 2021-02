Portugal quer atribuir ajuda alimentar através de cartões

alfaces-frescas-no-supermercado-59772961

O jornal Público escreve esta segunda-feira, 15 de fevereiro, que Portugal prepara um sistema de cartão eletrónico recarregável para ajudar as famílias mais carenciadas a ir às superfícies de retalho alimentar comprar bens alimentares.

O objetivo não será terminar, pelo menos de um momento para o outro, com os cabazes. Mas será uma alternativa para os beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC), que é co-financiado pelo Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAD).

Em abril do ano passado, Bruxelas propôs alterações ao FEAD, entre elas admitia a hipótese de se atribuir apoio através de vouchers/cartões eletrónicos, diz o jornal. Portugal, Roménia e França (apenas para a região de Mayotte) manifestaram interesse em participar. No princípio deste ano, a Comissão Europeia adotou o ato delegado (com indicadores, requisitos técnicos, rastreabilidade, pistas de auditoria e controlo) e ainda não o publicou, nota ainda o Público.

Este cartão deverá ser usado exclusivamente para a compra de bens de primeira necessidade. O ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não se quis comprometer com uma data para a entrada em vigor deste método. E, por escrito, adiantou que: "ao cartão será atribuído um plafond, com periodicidade e regularidade de carregamento." "Portugal tem procurado junto da Comissão Europeia esclarecer todos os detalhes para implementar este modelo de forma compatível com a segurança exigida pelas regras comunitárias".