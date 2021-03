Portugal recebe Fórmula 1 em 2 de maio. Presença de público em negociação

Grande Prémio F1 de Portugal 2020, Portimão, Algarve © EPA

Portugal vai voltar a receber a Fórmula 1 em 2021. Entre 30 de abril e 2 de maio, o Autódromo Internacional do Algarve será o palco do Grande Prémio de Portugal, anunciou esta sexta-feira a organização do campeonato. A presença de pública está a ser negociada entre o dono do autódromo e o Governo português.

Em 25 de outubro de 2020, mais de 27 mil pessoas assistiram nas bancadas de Portimão à vitória de Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes, com a 92.ª corrida ganha na sua carreira, ultrapassou o recorde do alemão Michael Schumacher. Foi a primeira corrida de Fórmula 1 em Portugal após 23 anos de ausência.

We're going back to Portimão!



30 April - 02 May#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/pCFio064VC - Formula 1 (@F1) March 5, 2021

A presença de público, no entanto, deixou polémica por causa de várias falhas no cumprimento das medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus.

Na altura, o primeiro-ministro, António Costa, culpando o promotor, considerou como "absolutamente inaceitável e irrepetível" o que então se passara no autódromo do Algarve.

Por esse motivo, não foi permitida a presença de público no Grande Prémio de Portugal do campeonato do mundo de motociclismo, em novembro de 2020 e onde ganhou o português Miguel Vitória na categoria principal (MotoGP).

Entendimento diferente sobre a presença de pública teve, em janeiro, o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Em declarações à Tribuna Expresso, Ni Amorim indicou que "só faz sentido haver Fórmula 1 se for com público. Se for sem público, do ponto de vista económico, não é viável".

A Fórmula 1 vai ter o maior calendário de sempre em 2021, com um total de 23 corridas. Na versão inicial, Portugal não estava nesta lista. Mas o cancelamento do Grande Prémio do Vietname e o adiamento do Grande Prémio da China levaram a organização do campeonato a recorrer aos circuitos de Imola e de Portimão para preencher estas vagas.

Desde 10 de fevereiro que o regresso deste campeonato a Portugal tinha sido aprovado pelas equipas. Faltava saber o resultado das negociações entre a organização do campeonato e os responsáveis do autódromo

Antes da Fórmula 1, o circuito de Portimão vai receber o campeonato do mundo de Resistência, em 4 de abril; duas semanas depois, o MotoGP voltará a Portugal, em 18 de abril.

