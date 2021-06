Portugal recebe plataforma para libertar os roupeiros

Plataforma Vinted foi fundada na Lituânia em 2008. © DR

É a hora de libertar os roupeiros. Chegou esta segunda-feira a Portugal a Vinted, plataforma de compra e venda de roupa em segunda mão. Fundada na Lituânia em 2008, a empresa quer pôr os portugueses a comercializarem as peças de vestuário de que já não precisam e ainda ganhar algum dinheiro com isso. Logo na fase inicial, os vendedores nacionais também poderão passar as roupas para consumidores em Espanha e França, acedendo a um universo de 21 milhões de utilizadores.

"É um passo muito entusiasmante entrar no mercado português. As compras online são cada vez mais relevantes e em Portugal o mercado de segunda mão tem um grande potencial de crescimento. Queremos desbloquear este potencial e tornar o consumo circular acessível a todos. A nossa missão é fazer da segunda mão a primeira escolha e esperamos inspirar tantos portugueses quanto possível na nossa viagem", nota ao Dinheiro Vivo o presidente executivo da plataforma, Thomas Plantenga.

A Vinted funciona através de uma aplicação gratuita no telemóvel. Depois de completar a instalação e o registo, o utilizador tira fotografias ao artigo que coloca à venda, insere uma descrição e define o preço. Todos os anúncios são gratuitos.

Quando um artigo é vendido, pode ser enviado através de uma distribuidora - com uma etiqueta de pré-envio disponibilizada pela Vinted - ou ainda de forma personalizada. As encomendas enviadas para o estrangeiro por uma distribuidora custam pelo menos 99 cêntimos. Os consumidores também podem entregar os artigos localmente aos compradores nas categorias de casa ou crianças.

O pagamento é efetuado, sem taxas, para uma conta bancária, assim que o comprador confirmar que está tudo certo com a encomenda. Não são cobradas comissões, ou seja, todos os ganhos vão para quem colocou o anúncio.

Thomas Plantenga, presidente executivo da Vinted. © DR

Há ainda uma opção extra para os compradores: com o Buyer Protection, os membros da Vinted recebem "camadas extra de segurança durante as transações, pagamento integrado e opções de transporte, apoio ao cliente e reembolsos caso o item entregue não seja o que encomendaram", destaca o líder da Vinted.

As operações em Portugal serão geridas a partir dos escritórios dde Vilnius, Berlim, Utrecht e Praga. Não está prevista a criação de empregos diretos em Portugal. "Em cada mercado que entramos, procuramos criar parcerias com especialistas locais, como agências, copywritters e transportadoras", acrescenta o mesmo responsável.

A empresa foi fundada em Vilnius, em 2008, com Milda Mitkuté e Justas Janauskas. Milda ia mudar de casa e apercebeu-se de que tinha roupa a mais no armário. A solução foi criar uma plataforma online onde os seus amigos pudessem ver todas as roupas que tinha para dar e escolher as que queriam.

Atualmente com 45 milhões de utilizadores, a plataforma da Lituânia está presente em 12 países da Europa e ainda nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá. Tornou-se no primeiro unicórnio daquele país do Báltico em 2019; em maio, obteve 250 milhões de euros numa ronda de financiamento em série F.