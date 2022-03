Portugal será "um polo de gestão do grupo Altice a nível internacional", diz Alexandre Fonseca

Lisboa, 18/03/2022 - Alexandre Fonseca em conferencia de imprensa de apresentação de Ana Figueiredo como nova CEO da Altice Portugal Paulo Alexandrino/Global Imagens © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A partir de 2 de abril, Alexandre Fonseca passa a ser um dos co-presidentes executivos da Altice Europe, passando o testemunho da Altice Portugal para Ana Figueiredo, que vem da operação na República Dominicana. A subida do gestor à liderança internacional tornará Portugal num dos polos de gestão do grupo fundado por Patrick Drahi e Armando Pereira.

"Lisboa será um dos polos de gestão do grupo Altice a nível internacional", garantiu Alexandre Fonseca, em conferência de impresa esta sexta-feira, após a confirmação das alterações na gestão da Altice. Isto, porque desempenhará as funções internacionais a partir de Portugal, contudo.

O gestor que desde 2017 liderava a Altice Portugal - e que manterá a função de chairman da operação portuguesa - vai deixar ter funções executivas ou operacionais em Portugal.

O que muda? "A decisão dos nossos fundadores e acionistas é que há uma estrutura de gestão ligeira, que vai três pessoas apenas, e que tem responsabilidades equivalentes do ponto de vista daquilo que serão as diferentes áreas de atividade", explicou.

Alexandre Fonseca fica com as áreas de operações que incluem as comerciais, serviços com os clientes, operações e engenharia e também as áreas jurídicas e regulação.

A nova estrutura de gestão conta ainda com Malo Corbin como co-CEO responsável pelas finanças e M&A e David Drahi (filho de Patrick Drahi) como co-CEO e responsável pelo desenvolvimento e tecnologia.

"Os três iremos liderar, nas palavras de Patrick Drahi, uma nova geração de gestores que irá liderar os próximos 20 anos daquilo que é o grupo Altice", acrescentou.