Portugal Sotheby"s Realty quer contratar colaboradores para o Algarve

A Portugal Sotheby"s Realty - promotora imobiliária - quer contratar colaboradores para o seu escritório do Carvoeiro, no Algarve. Para tal vai realizar, no próximo dia 28, um "Talent Day", que irá decorrer no Monte Santo Resort, no Carvoeiro, às 10, às 13 e às 18 horas.

Em comunicado, a imobiliária, explica que este plano de recrutamento "pretende responder ao crescimento robusto da empresa no escritório situado no Carvoeiro, que tem uma nova liderança".

Os colaboradores que forem contratados terão um período de formação, de forma a ficarem a conhecer "os valores e o modelo de trabalho da Portugal Sotheby"s Realty, tornando-os especialistas do mercado imobiliário residencial de luxo", reforça a empresa.

A promotora imobiliária garante que os novos "Private Brokers" terão acesso "às melhores e mais elevadas comissões do mercado de luxo" e que participarão em ações de formação de desenvolvimento profissional e pessoal.

"O Algarve oferece vários fatores muito atrativos, como o clima e a qualidade de vida, sendo, por isso, um local aliciante quer para os investidores nacionais e internacionais quer para os residentes permanentes. Neste sentido, queremos continuar a liderar o mercado de luxo no Algarve e a consolidar a nossa presença, através deste processo de recrutamento", afirma Dário Neto, partner e office manager do escritório do Carvoeiro.

As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 27 de setembro através deste link.