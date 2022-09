Portugal Sotheby's tem à venda um empreendimento de luxo no Porto

Edifício conta com áreas entre 65 a 182 metros quadrados (m2) © Artur Machado / Global Imagens

A Portugal Sotheby"s Realty, marca de imobiliário residencial de luxo, anunciou esta sexta-feira a comercialização de um empreendimento no Porto, o Entreparedes, segundo revela o comunicado.

O edifício, localizado na Rua de Entreparedes, tem áreas entre os 65 a 182 metros quadrados (m2). As residências contam com espaços exteriores e com vista para o centro da cidade, ficando a poucos minutos da Sé do Porto e da zona ribeirinha.

O diretor de empreendimentos da Portugal Sotheby"s, Duarte Marques, afirma que a empresa está "entusiasmada com este novo empreendimento e antecipa uma forte procura pelos extraordinários apartamentos". "A comercialização do empreendimento Entreparedes reforça a presença da marca no mercado imobiliário", sublinha.

Esta é uma reabilitação de um prédio do século XIX levada a cabo pelo atelier Promontório, tendo vários pormenores históricos da arquitetura portuguesa, conclui nota.