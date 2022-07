Portugal Tech League alerta: startups e scaleups querem standards mais ambiciosos para o setor

© DR

O acesso a financiamento, a atração e a retenção de talento, a par da inovação na regulamentação, são as questões mais "urgentes" na implementação do Startup Nations Standard (práticas a desenvolver no ecossistema europeu de startups), de acordo com um levantamento da Portugal Tech League. Esta entidade concluiu, ainda, que o ecossistema português de empreendedores quer mais ambição na implementação das boas práticas do setor.

A plataforma que pretende reunir o ecossistema digital e de inovação concluiu que, para 52% dos inquiridos, o acesso a financiamento, a atração de talento os temas mais prioritários nos standards do setor.

Quase 50% indicou a inovação na regulamentação como terceiro tópico. Contudo, mais de 44% dos inquiridos vê a ausência de vínculo legal do Startup Nations Standard como barreira à sua adoção.

O Startup Nations Standard, que foi subscrito por 26 Estados-membros da União Europeia (UE) e Islândia, foi criado em 2021 a pensar na harmonização do ecossistema de startups na Europa. Ora, foi criada a European Startup Nations Alliance (ESNA), que terá sede em Portugal e cujo papel é a adoção do Startup Nations Standard pelos países signatários. Bruxelas atribuiu à ESNA agenda da União Europeia para o empreendedorismo.

Ora, para 47% dos inquiridos pela Portugal Tech League, os standards defnidos poderiam ser mais ambiciosos. "As recomendações não resguardam alguns desafios como a fragmentação do mercado europeu de capital de risco e investimentos transfronteiriços", lê-se nas conclusões da Portugal Tech League enviada à redação.

Setenta e um por cento apela à criação de medidas políticas focadas na atuação sobre as barreiras fiscais e legais que dificultam os investimentos transfronteiriços, com a fragmentação dos mercados financeiros dentro da UE outro desafio apontado pelos participantes. Por outro lado, 44,1% indica que deveria existir "mais e melhores incentivos fiscais" ao crescimento, "priorizando as fases iniciais da startup, no qual o processo de obtenção de capital não é fácil".

A somar às anteriores percentagens, 47% indicou que a inovação na regulamentação é a terceira prioridade a ter em mente.

Existe um esforço por parte das startups para adaptar soluções legais na UE, considerando que as regras são "demasiado complexas". E, por isso, para alguns inquiridos, a regulamentação deve ser menos burocrática, "oferendo segurança jurídica, enquanto para outros a aposta recai em modelos de compliance mais acessíveis para startups", lê-se na mesma nota.

No que concerne à entidade, cerca de 53% dos inquiridos esperam que a ESNA tenha recursos suficientes para proporcionar a liderança estratégica que o ecossistema de startups europeu necessita.

A Portugal Tech League lembra ainda o Green Deal (pacote de medidas europeu para a transição energética). A entidade considera que para esse pacote funcionar, a par da estratégia digital da UE, as startups e scale-ups são fundamentais. Mas o ecossistema acredita diz que há duas coisas a fazer: Por um lado, importa que a ESNA não só assuma um papel de liderança no mapeamento e na promoção de melhores práticas políticas para startups, como também na alavancagem da massa crítica construída ao longo do tempo para propor melhorias e novas normas para futuras revisões do SNS; por outro, a ESNA terá de assumir um papel mais político, na medida em que deve aconselhar, defender e emitir recomendações aos Estados-Membros da UE.

No entanto, os players do ecossistema continuam a ser pessimistas. Com 44,1% dos inquiridos recear que o impacto positivo da ESNA possa ser mitigado devido à sua falta de influência política na conceção institucional da UE e 32,4% acredita que isso possa acontecer devido à falta de uma via institucional para a entidade canalizar recomendações políticas. E 26,5% dos inquiridos indicou que a potencial falta de recursos da ESNA poderia também ser um obstáculo.

Além disso, 35,3% dos respondentes receia ainda que a falta de transparência e de controlo independente seja o principal obstáculo ao impacto positivo da ESNA. Neste sentido, os players do mercado acreditam que é importante ter uma agência que possa ouvir em primeira mão os empreendedores, investidores, e outros participantes do ecossistema empreendedor, e promover as melhores práticas para aumentar a sua competitividade.

Foram 40 os inquiridos pertencendo ao ecossistema de inovação europeu. Os representantes de associações empresariais, líderes empresariais e fundadores de startups e scale-ups têm a maior fatia (44,1%). Seguem-se os académicos (11,8%) e investidores (8,8%). Setenta e seis e meio dos participantes têm mais de 10 anos de experiência na área da tecnologia e ecossistema, explicado o comunicado enviado às redações.

"A ESNA está numa posição única para construir confiança e consenso entre todos no ecossistema. É evidente que os stakeholders têm grandes expectativas no que diz respeito ao seu potencial impacto no crescimento do ecossistema de startups europeu. No entanto, receiam a falta de recursos e a falta de influência político-institucional no seio da Comissão Europeia. Dito isto, as expectativas estão elevadas, especialmente tendo em conta a aceitação geral dos stakeholders em relação às normas do Startup Nations Standard. O relativo ceticismo ou pessimismo notado em algumas das respostas tem menos a ver com as medidas anunciadas, e mais com a necessidade de amadurecimento político e legal de que o ecossistema necessita", revela a declaração conjunta dos fundadores da Portugal Tech League.