Portugal vai acolher prova de Fórmula 1 em maio, diz site especializado

Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal © RUDY CAREZZEVOLI / POOL / AFP

Portugal volta a receber em 2021 uma prova de Fórmula 1. A notícia está a ser avançada pelo site especializado Motorsport. A própria Fórmula 1 ainda não confirmou, devendo fazê-lo amanhã, quinta-feira. O Motorsport indica que Portugal vai ficar com o "slot" que estava por preencher, a 2 de maio.

A evolução da pandemia em Portugal terá levantado, nas últimas semanas, dúvidas sobre se a corrida poderia ocorrer no País. Mas conversações entre a F1 e os organizadores nos últimos dias, que levaram a uma compreensão mais profunda da situação em Portugal, acabaram por permitir que o evento tenha lugar no autódromo nacional.

A vinda do Grande Prémio para Portugal não deixa contudo de levantar algumas questões, nomeadamente por causa das restrições de viagens e obrigatoriedade de quarentenas. Para já, não são permitidos voos para o Reino Unido nem de lá para cá. Contudo, se em maio continuar em vigor a obrigatoriedade de quarentena à chegada a solo britânico de pessoas com origem em Portugal, as equipas britânicas, diz o site, só voltam a casa após o Grande Prémio de Espanha, marcado para dia 9 de maio.

A confirmar-se, a prova de Fórmula 1 terá lugar alguns dias depois de o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolher pelo segundo ano uma prova do Mundial de MotoGP, no dia 18 de abril.