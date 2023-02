Portugal Ventures investiu 18,6 milhões de euros em 42 empresas em 2022

O conselho de administração da Portugal Ventures. © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Fevereiro, 2023

A sociedade de capital de risco Portugal Ventures, que faz parte do grupo Banco Português de Fomento, investiu, no ano passado, 18,6 milhões de euros em 42 empresas e recebeu 17 novas startups no portfólio.

Em 2022, a Portugal Ventures já tinha comunicado investimentos na Relive, Managing the Intelligence, Hoopers, WalliD, Fraudio, Spinach Tours, Revault, miio, FootAR, C-mo Medical Solutions e Pruvo.

De acordo com a informação divulgada esta terça-feira em comunicado, a sociedade juntou agora investimentos na Cell4Food, que tem por objetivo impulsionar a agricultura celular, na GrovWise, empresa de ciência dos dados, e no estúdio de jogos educativos Kendir Studios - todos provenientes da Call INNOV-ID, realizados através do Fundo Capital de Risco Portugal Ventires Valor dois.

Somam-se investimentos provenientes da Call Turismo, realizados através do Fundo Capital de Risco Turismo Crescimento, nomeadamente no Unlock Boutique Hotels, especializado em hotéis de pequena e média dimensão, e na Topo Tents, que disponibiliza o aluguer de tendas de tejadilho, que podem ser instaladas em viaturas automóveis.

A Portugal Ventures investiu também na BHOUT, uma "startup" (empresa com rápido potencial de crescimento económico) que criou um saco de box com sensores e inteligência artificial.

Este último investimento foi realizado através do Fundo Capital de Risco 'Portugal Ventures Tech Competitiveness', com apoio financeiro do Fundo de Capital e Quase Capital (FC&QC), que é gerido pelo Banco Português de Fomento.

No ano passado, foram igualmente levados a cabo reforços de investimento em 25 empresas, no valor de 9,8 milhões de euros.

Entre estes destacam-se, por exemplo, as series B da Aptoide, numa ronda de 12 milhões de dólares (cerca de 11,2 milhões de euros, em coinvestimento com a Digital Turbine, Faurecia e o Fundo 200M.

Com os maiores montantes surgem também series A da Probely, com um total de 7,7 milhões de euros em coinvestimento com a Iberis Capital, Semapa Next, Bright Pixel Capital, Caixa Capital e EDP Ventures, bem como a series A da Didimo, numa ronda de 7,34 milhões de euros investidos com a Armilar Ventures, Bright Pixel Capital e TechStars.

Neste período, foram integradas 14 entidades na rede "Ignition Partners Network", composta por incubadoras, associações, polos tecnológicos e universidades.

Por sua vez, na rede de Parceiros de Capital, que permitem o coinvestimento, foi integrada uma entidade, enquanto na rede de Parceiros "Corporate", que inclui empresas de referência nacional e internacional, juntaram-se sete entidades.

"Em 2022, a Portugal ventures lançou para o mercado seis iniciativas de captação de "deadflow", tendo recebido 308 oportunidades para investimento", acrescentou.

Em causa está a quinta edição da "Call Tourism", a quarta edição da "Call FIT - Fostering Innovation in Tourism", a primeira edição da "Call" Açores, a primeira edição da "Call" Madeira, a segunda e terceira edição da "Call INNOV-ID" e 11 eduções do "Open Day".

"Estamos orgulhosos do nosso trabalho e no acompanhamento diário junto do nosso portfólio, e sempre com o objetivo de, em conjunto com os nossos "founders", continuarmos a aportar conhecimento e "expertise" para o desenvolvimento dos seus projetos e crescimento dos negócios. Entramos confiantes para 2023, onde iremos dar continuidade à nossa missão na dinamização do ecossistema empreendedor nacional", afirmou, citado na mesma nota, o presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira.

A Portugal Ventures tem sob gestão 274 milhões de euros e 150 empresas no portfólio.

Desde 2012, investiu 195 milhões de euros em 201 novas empresas.