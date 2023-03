Portugal Ventures lança programa com 10 milhões de euros para setor do turismo

O conselho de administração da Portugal Ventures © Direitos Reservados

A Portugal Ventures lançou a call Turismo+Crescimento, com 10 milhões de euros de dotação para investir em projetos e empresas do turismo, que reforcem a competitividade da oferta no país, foi hoje anunciado.

"A Portugal Ventures, do Grupo Banco Português de Fomento, anuncia o lançamento da 1.ª edição da call Turismo+Crescimento, em parceria com o Turismo de Portugal e o Nest - Centro de Inovação para o Turismo, com o objetivo de investir em projetos/empresas de turismo que contribuam para reforço da competitividade da oferta turística do país, que melhorem a experiência do turista em Portugal e/ou que promovam a eficiência das empresas do setor", indicou, em comunicado.

Esta iniciativa tem 10 milhões de euros de dotação total e, caso a mesma não seja esgotada, em setembro, abrirá uma nova edição.

Para este apoio são elegíveis projetos em operações de capitalização de empresas "indutoras de crescimento para atividade turística", bem como em operações de build up para mitigar a atomização do setor, através de processos de fusão e consolidação de empresas.

De acordo com a mesma nota, vão ser privilegiados os processos envolvidos no Programa Empresas Turismo 360.º e que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Citado na mesma nota, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, defendeu que este é um "importante instrumento que pode auxiliar as empresas do setor a gerar mais valor e mais emprego".

Por sua vez, o vogal executivo da Portugal Ventures Pedro de Mello Breyner defendeu que esta call vai permitir às empresas "crescer de uma forma coesa e sustentável, mas sempre com a ambição de se inovarem para continuar a promover a imagem de Portugal além-fronteiras".

A Portugal Ventures tem sob gestão 274 milhões de euros e um portfólio de 150 empresas.